Die Verwunderung über den Auftritt des Stuttgarter Oberbürgermeisters Frank Nopper in einer SWR-Doku hält an. Die Fraktionen kritisieren, dass er nicht mit Sachwissen aufwartete. Aber wie konnte das passieren?

Jörg Nauke 31.10.2024 - 10:00 Uhr

Der Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hat sich mit einem Interview im SWR-Dokumentarbeitrag „Amt am Limit – Der Staat vor dem Kollaps?“offensichtlich keinen Gefallen getan. Seit der Ausstrahlung der 90-Minuten-Sendung vor eineinhalb Wochen (noch zwei Jahre in der ARD-Mediathek abrufbar) steht das Stadtoberhaupt allerorten in der Kritik. Er hatte auf erwartbare Fragen zu den Problemen in der Ausländer- und der Baurechtsbehörde sowie in den Bürgerbüros nicht nur keine passenden Erklärungen geben können, sondern vor laufender Kamera der Journalistin erst unterstellt, sie würde ihn für „dämlich“ halten, um dann das Interview sogar ganz abzubrechen.