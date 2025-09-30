Frauenunion-Chefin Wetterich Später Nachhall zur „Jugendsünde“ einer CDU-Frau
In jungen Jahren engagierte sich Susanne Wetterich (69) für eine maoistische Hochschulgruppe. Gegen die Nennung ihres Namens zieht sie vor Gericht – vergeblich.
In der Südwest-CDU ist Susanne Wetterich weithin bekannt. Seit 2019 führt die 69-jährige Stuttgarterin die Frauenunion und ist damit Mitglied des Landesvorstands. Für die Partei sitzt sie zudem im Regionalparlament, kurzzeitig war sie sogar Bundestagsabgeordnete. Nach ersten Berufsjahren beim Süddeutschen Rundfunk wechselte die studierte Germanistin einst als Pressechefin ins Stuttgarter Rathaus, seit 2002 führt sie ihre eigene Kommunikationsagentur. Den Christdemokraten gehört sie bereits ein Vierteljahrhundert an.