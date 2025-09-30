 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Baden-Württemberg

  4. Später Nachhall zur „Jugendsünde“ einer CDU-Frau

Frauenunion-Chefin Wetterich Später Nachhall zur „Jugendsünde“ einer CDU-Frau

Frauenunion-Chefin Wetterich: Später Nachhall zur „Jugendsünde“ einer CDU-Frau
1
Seit 2019 Landeschefin der CDU-Frauenunion: Susanne Wetterich (69) Foto: dpa

In jungen Jahren engagierte sich Susanne Wetterich (69) für eine maoistische Hochschulgruppe. Gegen die Nennung ihres Namens zieht sie vor Gericht – vergeblich.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

In der Südwest-CDU ist Susanne Wetterich weithin bekannt. Seit 2019 führt die 69-jährige Stuttgarterin die Frauenunion und ist damit Mitglied des Landesvorstands. Für die Partei sitzt sie zudem im Regionalparlament, kurzzeitig war sie sogar Bundestagsabgeordnete. Nach ersten Berufsjahren beim Süddeutschen Rundfunk wechselte die studierte Germanistin einst als Pressechefin ins Stuttgarter Rathaus, seit 2002 führt sie ihre eigene Kommunikationsagentur. Den Christdemokraten gehört sie bereits ein Vierteljahrhundert an.

 

Wenig bekannt ist in der CDU, dass Wetterichs Vita eine gewisse Parallele zu der von Winfried Kretschmann aufweist. Wie der grüne Ministerpräsident war sie in jungen Jahren politisch kurzzeitig ganz anders unterwegs. Als Studentin engagierte sie sich für eine maoistische Hochschulgruppe – und geriet dadurch ins Visier des Verfassungsschutzes. In Zeiten des „Radikalenerlasses“ gab es prompt Probleme mit ihrem Job als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni, der Konflikt landete sogar vor dem Arbeitsgericht. Sie habe sich bei Parteiveranstaltungen informiert und sei „wahrhaftig kein Bombenleger“, verteidigte sie sich damals.

„Klar distanziert und zum Grundgesetz bekannt“

Mit diesem Teil ihrer Vergangenheit ging Wetterich indes ganz anders um als Kretschmann. Während der Grüne offen über seine „Verirrung“ berichtete und sogar Zugang zu seiner Akte gewährte, wollte die CDU-Frau diese Phase nie öffentlich thematisieren – offenbar aus Sorge, sie könne gegen sie verwendet werden. Bis heute sieht sie keinen Grund, sich dafür zu rechtfertigen. Sie habe sich gegenüber den zuständigen Stellen „bereits 1980 und erneut 1982 eindeutig vom Marxismus, Leninismus und der maoistischen KPD distanziert und unmissverständlich zum Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland bekannt“, teilte sie mit; das gelte selbstverständlich noch immer.

Unsere Empfehlung für Sie

Radikalenerlass: Das Geheimnis der einst kommunistischen CDU-Frau

Radikalenerlass Das Geheimnis der einst kommunistischen CDU-Frau

Fast niemand wusste davon: Eine bekannte CDU-Frau geriet als junge Studentin ins Visier des Verfassungsschutzes. Bis heute redet sie nicht darüber, nur durch eine Panne wurde der Fall nun publik.

Öffentlich wurde Wetterichs „Fall“ gegen ihren Willen, als Heidelberger Historiker vor einigen Jahren den Radikalenerlass aufarbeiteten. Entgegen den Absprachen tauchte ihr Name darin auf – und wurde rasch wieder getilgt. Später berichtete unsere Zeitung in anonymisierter Form über das Exempel dafür, wie auch kleine Fische damals im Schleppnetz des Staates landeten. Nun wurde die CDU-Frau wieder genannt, anlässlich der mit Blick auf die AfD geführten Diskussion über eine Neuauflage des Bannes gegen Radikale im Staatsdienst. Die „Kontext Wochenzeitung“ erwähnte sie eher beiläufig in einer Interview-Frage dazu.

Gericht sieht kein „Recht auf Vergessenwerden“

Das wollte sich Wetterich nicht gefallen lassen – und zog mit Anwalt vor die Pressekammer des Landgerichts. Sie müsse es nicht dulden, war ihr Unterlassungsantrag im Kern begründet, dass ihre „Jugendsünde“ nach 45 Jahren noch angeprangert werde; dafür sei sie auch nicht wichtig genug. Doch in der öffentlichen Verhandlung wurde bald deutlich, dass das Gericht das ziemlich anders sieht. Wetterich sei zwar „keine Spitzenpolitikerin“, stehe aber unstreitig in der Öffentlichkeit, erläuterte der Vorsitzende Richter. Somit habe sie keinen Anspruch darauf, ihr Bild dort selbst zu bestimmen. Ein „Recht auf Vergessenwerden“ könne sie jedenfalls nicht geltend machen, so die vorläufige Einschätzung.

Unsere Empfehlung für Sie

Radikalenerlass: Die Akte Kretschmann

Radikalenerlass Die Akte Kretschmann

Wegen seines politischen Engagements an der Uni sollte der heutige Ministerpräsident Winfried Kretschmann einst nicht Lehrer werden dürfen. Seine nun offengelegte Akte zeigt, was ihm vorgeworfen wurde und wie er sich wehrte.

Die Kammer sehe auch nicht, dass sie an den Pranger gestellt oder vorgeführt werde. Schließlich habe sie damals „nichts Verbotenes getan“, es gebe „keinen wie immer gearteten Makel“ und kein Bedürfnis nach Resozialisierung. Fazit: Die Namensnennung sei wohl zulässig. Sollte Wetterich auf bestimmten Punkten beharren, warnte der Richter, drohe ihr ein „Pyrrhussieg“.

Spenden für einen Tyrannen gesammelt?

Der „Kontext“-Anwalt bot schließlich einen Zeugen auf, der Wetterich aus der damaligen Zeit kenne. Er könne aussagen, dass die maoistische Hochschulgruppe seinerzeit nicht nur Flugblätter verteilt habe. Es seien auch Spenden gesammelt worden für die Roten Khmer in Kambodscha und ihren Führer Pol Pot, einen berüchtigten Schlächter. Nach so langer Zeit könne sie sich daran nicht erinnern, entgegnete Wetterich. Angesichts der klaren Signale des Gerichts zog sie ihren Antrag nach einer Bedenkpause zurück.

Was sagt die Südwest-CDU zur Vita ihrer Vorstandsfrau? Die wäre eigentlich ein schöner Beleg für das Bonmot, wer in jungen Jahren nicht links sei, habe kein Herz, wer es später noch sei, keinen Verstand. Doch es heißt nur, man könne sich „zu unbestätigten oder mutmaßlichen biografischen Details einzelner Personen“ nicht äußern.

Weitere Themen

Seit zwei Wochen unauffindbar: Polizei sucht nach zwei Kindern aus Lahr

Seit zwei Wochen unauffindbar Polizei sucht nach zwei Kindern aus Lahr

Zwei Kinder verschwinden spurlos mit ihrer Mutter. Was steckt hinter dem plötzlichen Aufbruch - und weshalb sollte der soziale Dienst eingreifen?
Rastatt: Mädchen findet ausgesetzte Kaninchen - Polizei ermittelt

Rastatt Mädchen findet ausgesetzte Kaninchen - Polizei ermittelt

In einer Schachtel in Rastatt macht eine Jugendliche einen knuffigen Fund: drei Kaninchen. Aber die hätten dort gar nicht sein sollen.
Frauenunion-Chefin Wetterich: Später Nachhall zur „Jugendsünde“ einer CDU-Frau

Frauenunion-Chefin Wetterich Später Nachhall zur „Jugendsünde“ einer CDU-Frau

In jungen Jahren engagierte sich Susanne Wetterich (69) für eine maoistische Hochschulgruppe. Gegen die Nennung ihres Namens zieht sie vor Gericht – vergeblich.
Von Andreas Müller
„Schellsch halt mol“: Ungewöhnliche Klingelaktion: Einheimische geben Geheimtipps für den Schwarzwald

„Schellsch halt mol“ Ungewöhnliche Klingelaktion: Einheimische geben Geheimtipps für den Schwarzwald

Wo entdecke ich romantische Wanderstrecken und stille Seitentäler? Auf einer Karte sind Adressen von Menschen markiert, die Tipps geben. Touristen können einfach an der Türe klingeln.
Von Joshua Kocher
Oberkochen im Ostalbkreis: Bus schiebt zwei Autos übereinander

Oberkochen im Ostalbkreis Bus schiebt zwei Autos übereinander

Bei einem Unfall an einem Kreisverkehr hat ein Bus zwei Autos übereinander geschoben. Die gestapelten Autos wurden hinter einem zweiten Bus eingeklemmt. Drei Menschen wurden verletzt.
Polizeieinsatz in Mannheim: Drogen im Spiel? Männer hantieren mit Softairwaffe

Polizeieinsatz in Mannheim Drogen im Spiel? Männer hantieren mit Softairwaffe

In Mannheim wird die Polizei gerufen. Vier Männer sollen mit einer Waffe hantieren. Als die Beamten vor Ort sind, verliert einer das Bewusstsein. Warum?
Unternehmen in Friedrichshafen: Das sind die größten Baustellen beim Autozulieferer ZF

Unternehmen in Friedrichshafen Das sind die größten Baustellen beim Autozulieferer ZF

Vor ein paar Jahren war der Autozulieferer ZF noch auf Expansionskurs - nun rumort es bei dem Konzern vom Bodensee. Die Autokrise und hohe Kosten belasten.
Weil am Rhein: Nach Schüssen in einer Bar: Polizei fahndet nach 32-Jährigem

Weil am Rhein Nach Schüssen in einer Bar: Polizei fahndet nach 32-Jährigem

Ein Mann soll am Sonntag in einem Lokal in Weil am Rhein mehrfach geschossen haben. Verletzt wurde niemand. Der mutmaßliche Schütze ist auf der Flucht.
Ein Badener in Friesland: Vom Ländle ans Meer: „Wie man ins Watt hinein ruft, so schallt es heraus“

Ein Badener in Friesland Vom Ländle ans Meer: „Wie man ins Watt hinein ruft, so schallt es heraus“

Martin Rimmler aus Karlsruhe war lange beim Nationalpark Schwarzwald beschäftigt. Jetzt arbeitet er beim Nationalpark Wattenmeer und mahnt, die Natur Natur sein zu lassen.
Von Martin Tschepe
Deutsch-französische Grenze: Winfried Kretschmann kritisiert Grenzkontrollen: „Kein Dauerzustand“

Deutsch-französische Grenze Winfried Kretschmann kritisiert Grenzkontrollen: „Kein Dauerzustand“

Grenzkontrollen zu Frankreich sollen irreguläre Migration begrenzen, verärgern aber Pendler. Ministerpräsident Kretschmann warnt vor Schäden für die gute Nachbarschaft.
Weitere Artikel zu Radikalenerlass CDU Landgericht Winfried Kretschmann
 