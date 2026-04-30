Über 25 Jahre wurde verhandelt, nun sollen zwischen Europa und den Mercosur-Staaten Zölle abgebaut werden. Firmen hoffen auf neue Märkte, Bauern sehen den Vertrag kritisch.
30.04.2026 - 14:54 Uhr
Am Ende herrscht eine überraschende Ruhe. Keine wilden Bauernproteste im Europaviertel von Brüssel, keine brennenden Reifen in den Straßen, keine Misthaufen vor dem Eingang zum EU-Parlament. Selbst Frankreichs rauflustige Landwirte zeigen sich ungewohnt handzahm - dabei tritt am 1. Mai das ihnen verhasste Mercosur-Abkommen in Kraft.