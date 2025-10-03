Tausende Menschen haben am Freitag in Stuttgart gegen Aufrüstung und Wehrpflicht demonstriert. Prominenteste Rednerin war die evangelische Theologin Margot Käßmann.
03.10.2025 - 16:07 Uhr
Unter dem Motto „Nie wieder kriegstüchtig! Stehen wir auf für Frieden“ hat ein breites Bündnis aus mehr als 500 Friedensinitiativen und -organisationen am Tag der Deutschen Einheit in der Stuttgarter Innenstadt gegen Militarisierung, Hochrüstung und Wehrpflicht demonstriert. Tausende von Menschen sind dem Aufruf des Veranstalters gefolgt und haben sich an den Protesten beteiligt.