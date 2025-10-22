Friedrich Merz hat seine Stadtbild-Aussage unter anderem mit dem Verweis „Fragen Sie Ihre Töchter“ verteidigt. Den genauen Wortlaut können Sie hier nachlesen.
22.10.2025 - 07:42 Uhr
Bei der Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Präsidiumsklausur am vergangenen Montag wurde Bundeskanzler Merz von zwei Journalisten mit seiner Aussage zum Stadtbild konfrontiert. Dabei verteidigte der Kanzler die Aussage unter anderem mit dem Hinweis, die Journalisten sollten ihre Kinder – speziell ihre Töchter – befragen, was er damit gemeint habe. Den genauen Wortlaut der Konversation können Sie unten noch einmal nachlesen.