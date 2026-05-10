Lillian Wild lag im vergangenen Herbst beim Volksfest in Stuttgart bei der Abstimmung zum besten Outfit vorn. Jetzt hat sie ihren Gewinn eingelöst – aber nicht allein.

Der Anruf im vergangenen Herbst kam überraschend. Lillian Wild hätte nicht damit gerechnet, dass sie am Ende die Nummer eins sein würde. Beim Volksfest hatten unsere Reporterinnen und Reporter täglich das „Outfit des Tages“ gekürt, die Leserinnen und Leser am Ende abgestimmt - und sich für die 24-Jährige entschieden. Damals gewann sie mit einem klassischen Look und einem Dirndl ganz in Schwarz.

Das trägt sie am Samstagnachmittag nicht, als sie sich mit einer Gruppe von Freunden beim Stuttgarter Frühlingsfest vor dem Festzelt Zum Wasenwirt einfindet. Dort löst sie ihren Gewinn ein - einen Tisch für zehn Personen. Erneut hat sie einen klassischen Look gewählt, diesmal mit kleinen Karos.

An Auswahl mangelt es ihr nicht. „Ich habe fünf verschiedene Dirndl im Schrank“, erzählt sie lachend. Alle stammen von Münchner Labels. Die Studentin besucht regelmäßig nicht nur Volks- und Frühlingsfest in Stuttgart, sondern auch die Wiesn in München. „Schwarz hatte ich zuletzt öfter, jetzt habe ich mich für ein anderes entschieden“, sagt sie.

Mit dabei hat sie im Wesentlichen dieselbe Gruppe, die sie auch schon auf dem Volksfest begleitet hatte. „Wir wollten ohnehin zusammen aufs Frühlingsfest, deshalb passt das jetzt perfekt“, sagt die junge Frau aus Marbach am Neckar. Die Freunde wohnen in ganz Deutschland. Leute aus Düsseldorf, München, dem Schwarzwald oder vom Bodensee sind dabei. Deshalb trifft man sich gern anlässlich von größeren Events wie eben den Volksfesten. Alle sind stilecht in Dirndl oder Lederhose erschienen.

Die nächste Wahl steht an

Seit dem Gewinn beim Volksfest ist einiges passiert bei Lillian Wild. Ein Umzug und vor Kurzem der Abschluss des Bachelor-Studiums waren dabei. Ab Oktober steht der Master im pädagogischen Bereich an. Anlass genug, auf dem Wasen zu feiern - wie immer im perfekten Outfit.

Lillian Wilds Nachfolgerin oder Nachfolger wird übrigens bereits gesucht. Auch beim Frühlingsfest wird jeden Tag ein „Outfit des Tages“ gekürt. Am Ende stehen 23 Aufmachungen zur Wahl. Vom 11. Mai an können unsere Leserinnen und Leser bis zum 18. Mai für ihren Favoriten abstimmen. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält diesmal einen Gutschein für Krüger Dirndl.