Lillian Wild lag im vergangenen Herbst beim Volksfest in Stuttgart bei der Abstimmung zum besten Outfit vorn. Jetzt hat sie ihren Gewinn eingelöst – aber nicht allein.
10.05.2026 - 11:15 Uhr
Der Anruf im vergangenen Herbst kam überraschend. Lillian Wild hätte nicht damit gerechnet, dass sie am Ende die Nummer eins sein würde. Beim Volksfest hatten unsere Reporterinnen und Reporter täglich das „Outfit des Tages“ gekürt, die Leserinnen und Leser am Ende abgestimmt - und sich für die 24-Jährige entschieden. Damals gewann sie mit einem klassischen Look und einem Dirndl ganz in Schwarz.