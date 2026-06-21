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Fußball-WM Deshalb ist Deniz Undav der neue Kultstürmer

Fußball-WM: Deshalb ist Deniz Undav der neue Kultstürmer
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Wird nach seinem Sieg von den Mitspielern gefeiert: Deniz Undav. Foto: imago/ZUMA Press

VfB-Star Deniz Undav löst mit seinen beiden Toren beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste Begeisterung aus – und demonstriert bei der WM eine ungeahnte Ernsthaftigkeit.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Als die Emotionen um ihn herum noch einmal explodiert sind, da blieb Deniz Undav ruhig. Fast schon zurückhaltend und nur mit einem Lächeln im Gesicht nahm der Stürmer des VfB Stuttgart nach dem Abpfiff die Glückwünsche auf dem Platz entgegen. Jeder Einzelne aus dem Kreis der deutschen Nationalmannschaft wollte ihn für den späten Ausbruch an Glücksgefühlen in der Nachspielzeit noch einmal danken, umarmen, loben. Mitspieler, Betreuer und natürlich der Bundestrainer.

 

Julian Nagelsmanns erster Weg nach dem Schlusspfiff führte zu Undav. Jenem Angreifer, der die WM-Begegnung mit der Elfenbeinküste nach seiner Einwechslung mit seinen beiden Toren auf außergewöhnliche Weise zum 2:1 gedreht hatte, oder muss man nach den Erlebnissen in den beiden ersten WM-Begegnungen bereits titeln: Auf Undavs spezielle Weise – mit drei Ausrufezeichen. Denn gegen Curaçao sammelte der 29-Jährige bei seiner Premiere auf der Weltbühne gleich mal drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen) nach seiner Einwechslung, nun waren es gegen die Ivorer zwei Treffer nach Rückstand. In insgesamt nicht einmal einer Stunde WM-Spielzeit – ein Wert, der in einem Rekord mündet. Noch nie war ein Einwechselspieler bei Weltmeisterschaften besser. Lediglich André Schürrle (drei Scorer/2014), der Kameruner Roger Milla (vier/1990) und der Ungar Laszlo Kiss (drei/1982) kommen heran, benötigten dafür aber mindestens drei Einsätze.

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Statistisch ergibt das eine Wahnsinnsquote für Undav. In erst elf Länderspieleinsätzen hat er bereits neun Tore erzielt. In der Startformation stand der Stuttgarter nur dreimal, und dennoch gelang ihm alle 47 Minuten ein Tor. Diesmal sogar eines, dessen Bedeutung über das Spiel hinausreicht und eine Initialzündung für den weiteren Turnierverlauf sein kann. „Ich freue mich übertrieben“, sagte der Stuttgarter und erklärte seine nach innen gerichtete Freude humorvoll: „Ich hatte nur Schmerzen an meinem Zeh. Die Mitspieler sind mir zuvor beim Jubeln darauf getreten.“

Deniz Undav will nicht nur der Spaßvogel im Team sein

Immer deutlicher wird jedoch, dass Undav mit seiner lockeren Art zwar weiter der Spaßvogel im Team ist, aber er will nicht als reiner Mannschaftsclown wahrgenommen werden, der Sprüche klopft und als Stimmungskanone gilt. Das alles sind und bleiben zwar Elemente seines Wesens und Wirkens, aber es ist eine neue Ernsthaftigkeit zu spüren. Es geht dem Mann mit der Rückennummer 26 um mehr als um eigene Tore und einfache Siege, wenn er bei der Weltmeisterschaft aufläuft.

Der Angreifer hat das große Ganze im Sinn und dafür die nächste Partie vor Augen. New York heißt auf der Amerika-Tour die kommende Etappe am Donnerstag – und Ecuador die Herausforderung. „Wir dürfen dieses Spiel nicht so betrachten, als würde es um nichts mehr gehen, nur weil wir zweimal gewonnen haben“, sagt Undav. Für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist der erfolgreiche Auftakt nach zwei enttäuschenden Turnieren zweifellos ein positives Signal. Zugleich sichert er bereits den Gruppensieg und damit den Einzug in die K.-o.-Runde. Mehr jedoch nicht – zumindest, wenn man den VfB-Profi richtig versteht.

Lässt die Muskeln spielen: Deniz Undav Foto: Imago/Didier Lefa Studio

Die WM-Mission soll erst an Undavs Geburtstag beendet sein, dem Finaltag am 19. Juli. Das bleibt das Sehnsuchtsziel einer DFB-Mannschaft, die über reichlich Potenzial verfügt, die es sich gleichzeitig jedoch durch eigene Fehler ständig schwer macht. Wie beim 0:1 durch Franck Kessié. Joshua Kimmich verteidigte zuvor nicht konsequent und mutig genug gegen Yan Diomande – und schon geriet die Nationalelf in Rückstand gegen einen körperlich robusten und im Umschaltspiel gefährlichen Gegner.

Ist Deniz Undav ein Mann für die Startelf?

Doch das deutsche Team zeigte sich widerstandsfähig – und der Bundestrainer mutig. Ein Dreifach-Wechsel von Nagelsmann veränderte die Partie in einer schwierigen Phase. Neben Undav kamen noch der Mainzer Nadiem Amiri und der Stuttgarter Jamie Leweling für die Offensive in die Partie. „Es ist wichtig, dass jeder sieht, dass wir Spiele auch von der Bank entscheiden können“, sagte Undav, der bei seinem ersten Tor mit dem linken Fuß von einer starken Amiri-Flanke profitiert hatte (68.). Das zweite Tor mit links bereitete der wieder starke Felix Nmecha vor (90.+4). „Wir hatten kurz Augenkontakt und da wusste ich, dass er den Pass spielen wird“, sagte Undav.

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Abgeklärt blieb der Stürmer im Strafraum. „Für mich war es nur wichtig, nicht im Abseits zu stehen und eine gute Ballannahme zu haben. Sie war dann nicht ganz so gut, aber solange der Ball am Körper bleibt, heißt es: einfach draufballern“, meinte Undav, dem nun wieder einmal der Moment gehört, weil er in aller Munde ist und sich zur bundesweit populären Figur entwickelt. Eine Art Kultstürmer für die Fußballrepublik.

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„Krass, die Leute haben in Toronto auf der Tribüne meinen Namen gerufen, das passiert nun nicht nur in Stuttgart. Da musste ich auf der Bank wieder grinsen“, sagte der neue Publikumsliebling, der aus seinen Leistungen jedoch keine Ansprüche ableitet. Seine anerkannte Rolle ist die des Jokers. Alles andere müsse der Bundestrainer entscheiden. Und Nagelsmann übt sich in Gedankenspielen: „Jetzt geht natürlich die Frage los, beginnt er irgendwann mal. Das ist absolut im Bereich des Möglichen. Man kann aber auch sagen, lass ihn in seinem Flow. Er macht das unglaublich gut, wenn er reinkommt.“ Das gute Gefühl für den Bundestrainer ist dabei im Augenblick, dass Undav als Torphänomen in beide Richtungen taugt.

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