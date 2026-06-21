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  6. Jamie Leweling, der Mutmacher

Fußball-WM Jamie Leweling, der Mutmacher

Fußball-WM: Jamie Leweling, der Mutmacher
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Zwei VfB-Stars überzeugen gegen die Elfenbeinküste: Jamie Leweling (re.) herzt seinen Teamkollegen Deniz Undav. Foto: Imago/NurPhoto

Der Flügelstürmer vom VfB Stuttgart tritt bei seinem WM-Debüt beherzt auf. Er zählte zu den Einwechselspielern, die beim 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste für die Wende sorgten.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Jamie Leweling hat gestrahlt. Natürlich. Sein WM-Debüt lag hinter ihm, die deutsche Nationalmannschaft hatte gegen die Elfenbeinküste in Toronto mit dem 2:1 in der Nachspielzeit eine fulminante Schlusspointe gesetzt, und der Außenstürmer des VfB Stuttgart war plötzlich ein gefragter Mann – weil er als Weltmeisterschafts-Neuling seinen Anteil an der Wende zum Guten gehabt hatte.

 

Der 25-Jährige gehörte zum Dreier-Wechsel, den Julian Nagelsmann nach einer Stunde vollzog, als nur wenig im Spiel lief und es neuen Schwung brauchte. „In den zehn Minuten nach der Pause hat uns die Power gefehlt“, sagte der Bundestrainer, „und ich bin ein Riesenfreund von Auswechslungen.“

Die Courage von Julian Nagelsmann zahlt sich aus

Deniz Undav, Nadiem Amiri, Jamie Lewling – das waren die Neuen, die für die schwächelnden Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic und Leroy Sané mit viel Offensivgeist in die Partie kamen. „Wir haben an der Mutschraube gedreht“, sagte Nagelsmann, dessen Courage sich ausgezahlt hatte. Zwei Treffer des außergewöhnlichen Undav, eine Torvorlage des selbstbewussten Amiri und ein beherzter Einstand von Leweling, so lässt sich der halbstündige Einfluss zusammenfassen. „Das war cool“, sagte der Stuttgarter zu seinem ersten Auftritt auf der größten Fußballbühne.

Sorgte für neuen Schwung auf der rechten Seite: Jamie Leweling nach seiner Einwechslung gegen die Elfenbeinküste. Foto: Imago/Justus Stegemann

Für Sané nahm Leweling die rechte Seite ein. Beflügelt durch den besonderen Moment für ihn und die Atmosphäre im ausverkauften Stadion. „Man hat das Gefühl, nicht nur die 30.000 Deutschland-Fans vor Ort stehen hinter einem, sondern das ganze Land fiebert vor den Fernsehern mit und die ganze Welt schaut hier zu. Das ist schon unglaublich“, sagte der Angreifer, dem viele einen solchen Leistungsschub nicht zugetraut hatten.

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Noch vor vier Jahren während der WM in Katar stand Leweling bei Union Berlin unter Vertrag, wusste nicht so recht, wie es in der Karriere weitergehen sollte – und an die Nationalmannschaft war nicht zu denken. Erst der Transfer nach Stuttgart löste unter dem VfB-Trainer Sebastian Hoeneß eine Entwicklung aus, die in der abgelaufenen Bundesliga-Saison ihren vorläufigen Höhepunkt fand. „Ich hatte noch nie so viele Scorerpunkte“, sagte die Offensivkraft mit Defensivmentalität: Sieben Treffer, neun Torvorlagen und dazu eine Vielseitigkeit auf dem Platz, die Nagelsmann dazu bewogen hat, ihn in den WM-Kader zu berufen. Als Alternative für die filigranen Techniker, als Option gegen körperlich starke Gegner wie die Ivorer und genau für solche Phasen, wenn es mit der feinen Art kein Durchkommen mehr zu geben scheint. Aber nicht falsch verstehen: Spielerisch hat sich Leweling enorm verbessert. Mit seiner Dynamik und Wucht ist er jedoch vor allem ein Energiespender. Auch, wenn ihm nach den ersten Sprints kurz die Luft wegblieb. „Da war ich kurz platt und froh, dass es nach wenigen Minuten eine Trinkpause gab“, erzählte der VfB-Profi.

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Von null auf hundert war es für Leweling in einer hoch intensiven Begegnung gegangen. Rauf und runter, ohne sich groß mit Passpassagen im Mittelfeld aufzuhalten. „Es ist wichtig, dass wir diesmal das Spiel von der Bank aus entschieden haben“, sagte der Außenstürmer, „wir kommen dann rein und machen unseren Job. Das zeichnet eine gute Mannschaft aus.“ Und der emotionale Sieg kann laut Leweling zusätzliche Kräfte freisetzen. Was nötig sein wird, wenn es nach dem Ecuador-Spiel am Donnerstag als bereits feststehender Gruppensieger in die K.-o.-Phase geht.

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