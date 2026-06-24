Wenn das deutsche Team am Donnerstag auf Ecuador trifft, wird die Partie von der Schiedsrichterin Tori Penso geleitet. Über eine Besonderheit, die keine sein sollte.
24.06.2026 - 12:03 Uhr
Jamie Leweling hat sein eigentliches Debüt bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft ja schon hinter sich. Im Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Elfenbeinküste (2:1) wurde der Offensivmann des VfB Stuttgart eingewechselt. Im letzten Gruppenspiel am Donnerstag (22 Uhr) gegen Ecuador darf er vielleicht schon wieder ran - und erlebt dann seine nächste Premiere.