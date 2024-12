X-Mas Soulnight in der Alten Reithalle in Stuttgart Wenn „Sex Machine“ statt „Stille Nacht“ zu Weihnachten erklingt

An Weihnachten wird gern gesungen – es darf dabei auch wild statt besinnlich sein. In der Nacht vor Heiligabend begeistert die Stuttgarter Band MadChick of Soul traditionell ein tanzwütiges Publikum beim Heimspiel in der Alten Reithalle.