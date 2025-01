Zu hohe Kosten, zu wenig Gäste: Nach 15 Jahren muss das Stuttgarter Bio-Restaurant Lässig schließen. Andere Lokale setzen weiterhin auf öko – mit einem großen Unterschied. Was im Kitchen und im Eco in Sachsenheim anders läuft.

Kathrin Haasis 22.01.2025 - 13:17 Uhr

Für Marion Urban gibt es nicht mehr viel zu sagen. Sie muss das Lässig schließen – 15 Jahre nach der Eröffnung eines der ersten bio-zertifizierten Restaurants in Stuttgart. „Es sind die üblichen Gründe“, erklärt die Köchin noch. Sämtliche Kosten seien ständig gestiegen und danach folgte ein Rückgang des Konsums. Öko scheint es in Krisenzeiten besonders schwer zu haben: Zuletzt verschwand gleich nach dem ersten Corona-Lockdown mit dem seit 1984 existierenden Selbstbedienungslokal Iden eine Institution, die trotz Wiederbelebungsversuchen nicht mehr zurückkehrte. Andere Betriebe in der Region Stuttgart wie die Speisekammer West oder das Eco in Sachsenheim behaupten sich dagegen weiterhin. Und Burak Erkus ist mit seinem Kitchen sogar auf Wachstumskurs – allerdings mit weniger bio als beim Lässig.