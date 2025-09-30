Gastronomie am Stadtrand Stuttgart: Im grünen Tal dominiert die schwäbische Küche

Für die Göttls ist es „einfach ein sehr schöner Ort“: Der Waldgasthof Mähderklinge liegt ein wenig abseits von der Straße, zwischen hohen Bäumen, mitten im Naturschutzgebiet. Stuttgart scheint weit weg zu sein. Als Kinder haben die Brüder das Lokal des Feuerbacher Musikvereins schon besucht und im Wald gespielt. „Das müssen wir machen“, sagten sich Max und Julius Göttl, als der Vorgänger aufgab. Gaisburger Marsch, Maultaschen und Zwiebelrostbraten servieren sie seit Anfang Mai in ihrem Biergarten. Für die kalte Jahreszeit wappnen sie sich mit Entenbraten und Glühwein, dann wird der Saal winterlich dekoriert. „Man muss die Gäste schon herbitten“, sagt Max Göttl über die abgelegene Lage, die gleichzeitig ein Vorteil sein kann. Auf den zwei Kilometern zwischen Feuerbach und Botnang befinden sich drei weitere Einkehrmöglichkeiten – seit Jahren in gleicher Hand.