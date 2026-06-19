Gastronomie Ein Dorf in Süditalien bekocht ganz Stuttgart - in 15 Restaurants
L'Aleph war der Anfang: Aus der legendären Kneipe an der Eberhardstraße sind zahlreiche Restaurants hervorgegangen. La Piazza, Riva und Trattoria Krone gehören dazu.
L'Aleph war der Anfang: Aus der legendären Kneipe an der Eberhardstraße sind zahlreiche Restaurants hervorgegangen. La Piazza, Riva und Trattoria Krone gehören dazu.
Um bei Mercedes zu schaffen, sind die ersten gekommen. Fünf, sechs Leute waren es, schätzt Francesco Gramisci. „Bei uns gab es nichts“, erklärt der 57-Jährige. „Bei uns“ ist das Dorf Plataci in Süditalien, 1000 Meter über dem Meer in den Bergen gelegen. Von Weinanbau, Trauben und Oliven lebten die rund 1500 Einwohner hauptsächlich. „Mittlerweile ist das halbe Dorf hier“, sagt Francesco Gramisci und lacht. Stift und Zettel holt er sich, um genau nachzuzählen, wie viele Restaurants die Leute aus Plataci in Stuttgart betreiben – und kommt auf die Zahl 15. An einer Wand in seinem Restaurant Riva am Feuersee hängt ein Foto von einer langen Tafel, an der viele von ihnen sitzen. Auf den anderen Bildern sind der Dorfplatz zu sehen, die Berge, ein Bauernhof.