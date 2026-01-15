 
Gastronomie im Fernsehen Fünf Stuttgarter Restaurants im Wettstreit vor der Kamera

Gastronomie im Fernsehen: Fünf Stuttgarter Restaurants im Wettstreit vor der Kamera
Ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen: Frederik Garlin, Dennis Shipley, Lukas Giluk, Tim Leidinger und Tanja Goldstein sind die Gastronomen in der neuen Folge von „Mein Lokal, dein Lokal“. Foto: : Just Friends Productions

Die neueste Folge von „Mein Lokal, Dein Lokal“ kommt aus Stuttgart und der Region: „Es wird spannend“, sagt Lukas Giluk von Lucky am Markt in Waldenbuch über die Ausstrahlung.

Böblingen: Kathrin Haasis (kat)

Wenn Lukas Giluk abends die Buchhaltung erledigt, schaut er selbst oft begeistert zu: „Man kann hinter die Kulissen schauen und bekommt gute Hinweise“, sagt der Wirt von Lucky am Markt in Waldenbuch. Nun ist er selbst Teil der Show „Mein Lokal, Dein Lokal“, die im vergangenen Oktober in Stuttgart und Umgebung gedreht worden ist. Fünf Gastronomen und ihre Restaurants treten darin gegeneinander an. Die Teilnehmer kennen zwar schon das Ergebnis, die Serie haben sie aber noch nicht gesehen. „Das wird spannend“, sagt der 43-Jährige, der sich als Teilnehmer einfach beworben hatte an einem der langen Buchhaltungsabende. Dabei sind noch die Restaurants Keisari, Heaven’s Kitchen, das Rotenberger Weingärtle und die Alte Kanzlei. Die Folgen aus Stuttgart werden von Montag, 19. Januar, an um jeweils 17.55 Uhr auf Kabel Eins oder Joyn ausgestrahlt.

 
Dreharbeiten im Keisari und Lukas Giluk mit TV-Koch Christian Henze Foto: Keisari/Just Friends Productions

Schwäbische und spanische Tapas serviert Lukas Giluk in seinem vor drei Jahren eröffneten Restaurant. Seinen Gästen will er ein Erlebnis bieten, das Teilen und das Essen selbst stehen bei ihm im Vordergrund. Der Auftritt in der Show war für ihn „eine coole Challenge“. Sechs Tage dauerten die „superanstrengenden“ Dreharbeiten. Aber es hat sich gelohnt, findet er. Einen Tipp von TV-Koch Christian Henze hat er bereits umgesetzt: Die Garnelen werden nun statt im Schälchen in einer heißen Pfanne noch brutzelnd an den Tisch gebracht, „das ist ein toller Effekt“. Auch den Austausch mit den Kollegen schätzte er. Die Gastronomen besuchen sich in der Sendung gegenseitig und testen das Essen, am Ende werden Punkte vergeben. „Da gab es kein Hauen und Stechen“, berichtet Lukas Giluk, alle seien sehr professionell gewesen. Nur mit dem Ergebnis ist der Gastronom „nicht ganz zufrieden“.

„Mein Lokal, Dein Lokal“: TV-Koch testet Essen im „Weingärtle“ in Stuttgart – so lautet sein Urteil

„Mein Lokal, Dein Lokal“ TV-Koch testet Essen im „Weingärtle“ in Stuttgart – so lautet sein Urteil

Die Fernsehshow „Mein Lokal, Dein Lokal“ nimmt Stuttgarter Lokale unter die Lupe. Im Rotenberger Weingärtle haben wir Essenstester Christian Henze über die Schulter geschaut.

Das recht neue Sushi-Lokal Keisari im Stuttgarter Osten wollte sich ebenfalls der Aufgabe stellen. „Das ist eine Möglichkeit, sich für einem Millionenpublikum zu beweisen“, sagt Inhaber Philipp Strähle, und gleichzeitig „einen vollumfänglichen Blick hinter die Kulissen“ der beteiligten Lokale zu bekommen. Spannend fand auch er den Wettstreit mit den Kollegen, zu denen neben Lukas Giluk noch Frederik Garlin vom Rotenberger Weingärtle, Dennis Shipley von der Alten Kanzlei und Tanja Goldstein von Heaven’s Kitchen zählten. Er selbst schickte seinen Betriebsleiter Tim Leidinger vor die Kamera, der sich nach „anfänglichen Schwierigkeiten mit Nervosität“ gut in der ungewohnten Rolle eingefunden habe. Philipp Strähle findet, dass es sich lohnt, die Sendung anzuschauen – „um herauszufinden, wie wir arbeiten und was wir zu bieten haben“. Dass die fünf Restaurants fünf völlig unterschiedliche Küchen und Konzepte haben, macht es für ihn besonders interessant.

Bei Lukas Giluk wird die Show diese Woche in seinem Lokal Lucky am Markt zu sehen sein. Außerdem treffen sich die Gastronomen zum gemeinsamen Fernsehen im Heaven’s Kitchen. Philipp Strähle vom Keisari freut sich darauf: „Es hat Spaß gemacht, dieses Format miteinander zu teilen.“

Gastronomie im Fernsehen: Fünf Stuttgarter Restaurants im Wettstreit vor der Kamera

Gastronomie im Fernsehen Fünf Stuttgarter Restaurants im Wettstreit vor der Kamera

Die neueste Folge von „Mein Lokal, Dein Lokal“ kommt aus Stuttgart und der Region: „Es wird spannend“, sagt Lukas Giluk von Lucky am Markt in Waldenbuch über die Ausstrahlung.
Von Kathrin Haasis
