Gastronomie in Stuttgart Die Hitze verdirbt den Appetit – hier schmeckt es trotzdem
Im Délice spüren die Gäste nichts vom Wetter – das Restaurant befindet sich in einem Gewölbekeller. Auch in Schlössern oder am Waldrand lässt es sich aushalten.
Im Délice spüren die Gäste nichts vom Wetter – das Restaurant befindet sich in einem Gewölbekeller. Auch in Schlössern oder am Waldrand lässt es sich aushalten.
Es sind nur ein Dutzend Stufen, aber sie führen in eine andere Welt: Seinen Anzug zieht Andreas Lutz erst dort unten an, denn bei der Arbeit kommt er kein bisschen ins Schwitzen. Während im Stuttgarter Kessel derzeit mehr als 35 Grad Celsius herrschen, sind es im Restaurant Délice 15 weniger. Für den Sommelier ist ein Besuch in dem Sterne-Restaurant deshalb wie Wellness – nicht nur wegen des Menüs von Andreas Hettinger. Während die meisten Gastronomen mehr Licht und Luft für ihre Gäste suchten, weicht das Délice seit 1987 nicht von der Stelle: Es ist eines der wenigen verbliebenen Kellerlokale Stuttgarts. Das Gewölbe diente den Bewohnern einst zur Kühlung ihrer Lebensmittel mit Eisblöcken aus dem Neckar. „Der Natursandstein atmet“, sagt Andreas Lutz fast ehrfürchtig. Wohl nirgendwo lässt es sich bei Hitze angenehmer essen, als im Souterrain. Wer trotzdem eine Terrasse bevorzugt, für den gibt es aber auch einen Tipp.