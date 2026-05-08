Gastronomie in Stuttgart: Die Küchenchefin vom Basta ist eine Ausnahmeerscheinung

Die Stammgäste haben es den Tellern angesehen, dass in der Küche nun eine Frau das Sagen hat: Mit Blumen waren die Gerichte plötzlich dekoriert, „mit mehr Love“, sagt Laura Ritlewski. Die 35-Jährige ist seit zwei Jahren Küchenchefin im Lokal Basta im Stuttgarter Bohnenviertel. Eigentlich wollte Bastian Sommer gleich mit ihr starten, als er das Lokal im Herbst 2023 übernahm. Sie reihte sich jedoch lieber hinter Philipp Enderle ein – um dann doch „hoppladiehopp hineingeworfen“ zu werden, weil sich der Kollege verabschiedete. In ihrer Position ist Laura Ritlewski eine Ausnahme, auch wenn laut der Bundesagentur für Arbeit von den rund 520 000 Köchen in Deutschland mehr als 243 000 weiblich sind. „Ich kenne nur Männer in der Küche“, bestätigt Mora Fütterer vom Schlampazius im Osten Stuttgarts.