Gastronomie in Stuttgart: Ein großes Comeback fürs Café Le Théâtre – Vorhang zu für Hygge

An der Eingangstüre kommen Vergangenheit und Zukunft zusammen: Das Originalschild vom Café Le Théâtre hängt noch an der Decke, die Fußmatte zeugt vom Zwischenspiel Hygge. Ganz in Rot ist das Lokal in Stuttgarts Gloria Passage neuerdings gehüllt, der Farbe des früheren Traditionscafés. Im Sommer 2026 soll es als Le Théâtre nämlich wieder eröffnen. „Unter dem Namen ist es seit mehr als 30 Jahren bekannt“, sagt Adrijan Mustafa, der das Lokal künftig mit seiner Familie betreiben wird. Erst vor zwei Jahren hatte der Vorgänger Eren Altan es in Hygge umbenannt und ein neues Konzept eingeführt. Den Betrieb verkaufte er – und übernahm in Esslingen das Restaurant Krone.