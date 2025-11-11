Geflüchtetenunterkunft in Stuttgart „Eine Nummer zu groß für Weilimdorf“ – Reaktionen auf neue LEA in Stuttgart
11.11.2025 - 14:00 Uhr
Nach langen Debatten haben sich Land und Stadt im Grundsatz auf den Standort der Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete (LEA) in Stuttgart-Weilimdorf verständigt. Beide Seiten stehen kurz vor einer Vertragsunterschrift. Wenn diese gesetzt ist, sollen im Stadtbezirk Weilimdorf in ehemaligen Bürogebäuden im Gewerbegebiet im Regelfall bis zu 1300 Geflüchtete untergebracht werden.