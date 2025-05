Faschist und Faschismus: Was ist das überhaupt? Ist Donald Trump ein Faschist?

In der Schlussphase des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA hatte Kamala Harris ihren Kontrahenten Donald Trump einen „Faschisten“ genannt. Wir erklären, was Faschismus ist, was ihn vom Nationalsozialismus unterscheidet und warum in der Politik der Begriff Faschist als „rhetorische Keule“ immer wieder verwendet wird.