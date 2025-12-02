Die Band Kraftklub hat auf ihrer Promo-Tour Halt in einem Stuttgarter Tattoo-Studio gemacht – inklusive Erinnerungen, die unter die Haut gehen. So hat das Studio-Team den Besuch erlebt.

Es ist der Traum eines jeden Indie-Rock-Fans – Kraftklub spielen ein Privatkonzert in Stuttgart. Für das Team des Stuttgarter Tattoo-Studios Omega Tattoos am Stöckach ist dieser Traum am vergangenen Wochenende Realität geworden. Die Band um Frontmann Felix Kummer stattete dem Studio einen Besuch ab – inklusive Live-Konzert und Tätowierungen für alle fünf Bandmitglieder. Aber der Reihe nach – wie kam es zu dem Spontanbesuch in der Landeshauptstadt?

Die Chemnitzer Kombo ist aktuell zu Promo-Zwecken für ihre neue Tour in ganz Deutschland unterwegs – unter anderem statteten die Musiker bereits Erfurt, Gießen und Heidelberg einen Besuch ab. In Gießen spielten sie ein Spontan-Konzert beim Protest gegen das Treffen der AfD-Jugend, in Heidelberg brachten sie ein Verbindungshaus zum Beben.

Kraftklub spielen Spontan-Konzert in Stuttgarter Tattoo-Studio

Dass es die fünfköpfige Band auch nach Stuttgart verschlagen hat, kommt nicht von ungefähr. Das Omega Tattoo-Studio hatte sich vergangene Woche in einem Instagram-Reel an die Band gewandt. „Hallo Kraftklub, wir haben gehört ihr mögt Tattoos und ihr mögt Stuttgart?“, fragten die Tätowiererinnen Jacky und Nina im Video. „Wir haben hier zufällig ein ganz tolles Wartezimmer, in dem ihr ein Konzert spielen könntet. Also wäre unser Vorschlag wir machen einen Termin mit Kraftklub-Motiven und ihr spielt hier live die passende Musik dazu. Absagen werden nicht akzeptiert.“

Das lies sich die fünfköpfige Band nicht zweimal sagen. Am Samstag meldete sich das Management per Direktnachricht bei Tätowiererin Jacky, auch bekannt als „burnwithmyart“ auf Instagram – die konnte ihr Glück kaum fassen. „Wir sind absolute Kraftklub-Fans“, sagt sie. „Ich habe die Nachricht, dass die Band am Sonntag vorbeikommen will, dann direkt an meine Kollegin Nina geschickt und sie gefragt, ob das ein Fake ist“, erzählt sie lachend.

„Wir konnten gar nicht fassen, dass das wirklich passiert“

Als klar war, dass das nicht der Fall ist, musste alles ganz schnell gehen. „Wir hatten keine 24 Stunden Zeit. Nina hat noch schnell Getränke für den nächsten Tag besorgt, wir haben alles vorbereitet und dem Team und unseren engsten Freunden und Kunden, von denen wir wissen, dass sie große Fans sind, Bescheid gegeben“, so die Tätowiererin. „Wir konnten gar nicht fassen, dass das wirklich passiert.“

Doch warum hat sich Kraftklub ausgerechnet für Stuttgart entschieden? Der Standort habe zur Route der Promo-Tour gepasst, so Jacky, zudem habe sich die Band etwas Kleineres und Privates wie das Tattoo-Studio am Stöckach in Stuttgart-Ost gewünscht.

Am Sonntag fuhr dann auch schon der einprägsame „Tourwagen“, passend zum neuen Tour-Titel „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ ein Leichenwagen, beim Studio am Stuttgarter Stöckack vor.

Privat-Konzert nur für den engsten Kreis im Omega Tattoo-Studio

Was folgte, war ein Privat-Konzert bei voller Hütte mit etwa 30 Personen, darunter das Omega-Studio-Team, enge Freundinnen und Freunde des Teams sowie Teile der Kundschaft. „Wir mussten den Besuch geheim halten, weil wir Angst hatten, dass es eskaliert, wenn zu viele Leute kommen“, sagt Jacky. Letztendlich ging dieser Plan auf, die Sorge blieb unbegründet.

Geheimkonzert im Studio-Wartezimmer: Kraftklub bei Omega Tattoos in Stuttgart. Foto: Jacqueline Scheuermann/Omega Tattoo

„Die Jungs waren super chillig drauf, sie fanden unser Tattoo-Studio sehr cool“, erzählt Jacky. Und wie man es von den Indie-Rockern gewöhnt ist, wurde im Studio dann auch so richtig ausgerastet. Von Songs des aktuellen Albums wie „Ein letztes Mal“, „Fallen in Liebe“ und „Halt’s Maul und Spiel“ bis hin zu Oldies wie „Chemie Chemie Ya“ hatten die Fünf alles im Gepäck. Die Setlist schrieben sie kurzerhand mit Edding auf einen Zettel im Studio.

Die Setlist des Geheimkonzerts. Foto: Jacqueline Scheuermann/Omega Tattoo

Und wie war es für das Studio-Team, plötzlich mit bundesweit prominenten Rockstars in einem Raum zu feiern? „Die Atmosphäre war super angenehm“, schwärmt Jacky. „Die Jungs sind eben auch nur Menschen wie du und ich, Menschen, mit denen man sich direkt wohlfühlt – total entspannt und sympathisch.“

Praktisch: In ihrem Tourbus hatte die Band allerlei Merch im Gepäck – vor Ort signierten sie T-Shirts und Schallplatten für die Fans, die ihr Glück kaum fassen konnten. Zum Abschluss ließen sich Frontmann Felix Kummer, Bassist Till Brummer, die Gitarristen Karl Schumann und Steffen Israel sowie Drummer Max Marschk von Jacky und ihren Kolleginnen und Kollegen Nina und Studio-Inhaber Antonio ein Kraftklub-Motiv auf den Unterarm tätowieren.

Kraftklub-Frontmann Felix Kummer hilft bei Tattoo-Entwurf mit

„Wir hatten Motive vorbereitet, aber Felix hatte auch schon etwas im Kopf“, erzählt Jacky. „Er hat dann gemeinsam mit den Jungs kurzerhand einen Entwurf auf ein Einmalhandtuch gezeichnet.“ Jacky habe beim Tätowieren wie immer darauf geachtet, alles ordentlich und symmetrisch zu stechen – die Band sah das allerdings nicht so eng. „Es war ihnen gar nicht so wichtig, dass alle Linien gerade sind“, erzählt Jacky lachend. „Wir vertrauen euch, haben sie gesagt. Letztendlich ist es ein Tattoo im sketchy Style geworden – und sie waren super zufrieden.“

Nicht nur die Kraftklub-Songs gehen also unter die Haut – ab sofort trägt auch die Band eine bleibende Erinnerung mit sich, die sie für immer mit Stuttgart verbindet. Mit ihrer „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ Tour 2026 sind die Rocker aber auch schon am 17. März 2026 wieder in der Stadt – dieses Mal auf größerem Parkett in der Schleyer-Halle.

Omega Tattoo Landhausstr. 48, Stuttgart-Ost >>>