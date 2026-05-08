Die größte deutsche Landesbank verpasst dem Haushalt der Landeshauptstadt eine Finanzspritze. 2027 könnte sie deutlich größer ausfallen als geplant.
08.05.2026 - 13:54 Uhr
Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) trägt auch 2026 erheblich zum Haushalt der Landeshauptstadt bei. Aus dem LBBW-Bilanzgewinn von rund 350 Millionen Euro fließen nach Steuern und Soli 55,8 Millionen Euro in die Stadtkasse, das sind 3,2 Millionen mehr als im Etat veranschlagt. 2027 könnte die Differenz deutlich größer werden; die Stadt ist mit 18,93 Prozent an dem Geldhaus beteiligt.