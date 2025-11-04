Gemeinderat Stuttgart Stadtrat Thomas Rosspacher verlässt AfD-Fraktion im Streit
Die AfD konnte in Stuttgart bei der Kommunalwahl 2024 trotz Auflösungserscheinungen in der alten Fraktion einen Sitz hinzugewinnen. Nun zeigen sich erneut Risse.
Wenige Tage vor der Generaldebatte zum Doppelhaushalt 2026/2027 verliert die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) im Stuttgarter Stadtparlament ein Mitglied und schrumpft von fünf auf vier Köpfe. „Wir sind nicht im Guten auseinandergegangen“, kommentiert Fraktionschef Michael Mayer den Abgang des Parteikollegen.