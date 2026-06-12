Generation Deutschland: Protest vor Gründung von Landesverband der AfD-Jugendorganisation angekündigt

Die Gründung des Landesverbands der Generation Deutschland (GD) in Baden-Württemberg, der neuen Jugendorganisation der AfD, wird von Protesten begleitet sein. Während die GD am Sonntag in der Stadthalle in Donzdorf (Kreis Göppingen) einen Landesvorstand wählen will, ruft ein breites Bündnis dazu auf, Lärm vor dem Versammlungsort zu machen. Grüne Jugend in Baden-Württemberg, Gewerkschaften, Jusos, Kirchen, der Kreisverband Göppingen der Linkspartei, Linksjugend solid und andere wollen der AfD-Jugend die Gründungsveranstaltung so unangenehm wie möglich machen.

Dazu sagt Theresa Fidusek, Landessprecherin der Grünen Jugend in Baden-Württemberg: „Nach der bundesweiten Gründung in Gießen, will sich die Generation Deutschland nun auch in Baden-Württemberg gründen. Mit dem neuen Namen ändert sich aber nichts.“ Die AfD und ihre Jugendorganisation seien „weiterhin durchsetzt von Verfassungsfeinden“. Die AfD hatte sich Anfang 2025 von ihrer früheren Jugendorganisation Junge Alternative (JA) getrennt, weil diese vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden war.

Neuer Name, alter Inhalt?

Bemerkenswert ist: Während die Linke und ihr politisches Vorfeld bei der Gründung des Bundesverbands der Generation Deutschland im November 2025 in Gießen breit zu Protesten aufgerufen hatten und nicht unbeteiligt daran waren, dass 25.000 Demonstranten die Veranstaltung störten, Zufahrtswege blockierten und die Polizei Wasserwerfer einsetzte, gibt es von der Landes-Linken jetzt keine Mobilmachung. Ein Sprecher des Landesverbands der Linken bestätigte dies. Das Antifa-nahe Offene Solidarische Treffen Filstal kündigt Gegenproteste vor Ort an. Laut Göppinger Landratsamt sind insgesamt drei Veranstaltung im Kontext der Gründungsveranstaltung der GD angemeldet.

Die Polizei kündigt unterdessen an, mit „ausreichenden Kräften vor Ort zu sein, um die Sicherheit zu gewährleisten“, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage sagte. Wie immer bestehe bei politischen Veranstaltungen eine „Unschärfe“, weswegen man wachsam sei. Außerdem rechne man mit einem Bus mit Lautsprechern auf Seiten des Gegenprotests. Das Fahrzeug war bereits beim Landesparteitag in Heidenheim im Einsatz, die Protestgruppe „Zentrum für politische Schönheit“ störte damit auch schon das ARD-Sommerinterview mit AfD-Chefin Alice Weidel 2025.

Unsere Empfehlung für Sie Parteitag in Heidenheim Die AfD hat sich ihrer Führung komplett ergeben Beim Landesparteitag der AfD in Heidenheim schien alles glatt zu laufen. Aber ein Grund dafür ist auch der Umgang mit Kritik an der Parteilinie, kommentiert Theo Westermann.

Als Kandidat für den Landesvorsitz der Generation Deutschland in Baden-Württemberg bewirbt sich laut der Instagram-Präsenz des noch gar nicht gegründeten Landesverbands, die auf den Namen „Generation Baden-Württemberg“ hört, der AfD-Landtagsabgeordnete Chris Hegel. Er fördert die Jugendarbeit der AfD auch finanziell. Für den Vize-Vorsitz wird dort Maximilian Gerner präsentiert, auch er sitzt für die AfD im Landtag. Zweiter Stellvertreter könnte Tim Demuth werden, er war Beisitzer im ehemaligen Landesvorstand der Vorgängerorganisation Junge Alternative (JA).

Rangordnung vorab schon abgesteckt

Dass die Rangordnung schon vor der Gründungsveranstaltung ausgemacht zu sein scheint, passt gut zum straff organisierten Bild, das die Partei in Baden-Württemberg zuletzt abgegeben hat. Beim Landesparteitag der AfD am vergangenen Samstag in Heidenheim gingen die notwendigen Satzungsänderungen in Sachen „Generation Deutschland“ ohne großes Aufsehen und ohne Debatte über die Bühne.

Der Hintergrund: Die neue Parteijugendorganisation soll ganz eng an die Landespartei angebunden sein, ganz anders als die eher lose Anbindung der einstigen Jungen Alternative, die als eigenständiger Verein organisiert war. Im März 2025 löste sich der Landesverband der JA auf. Die JA war auch in Baden-Württemberg durch sehr selbstbewusst auftretende Akteure wie etwa den bis 2024 amtierenden Vorsitzenden Severin Köhler vertreten. Er war ein erklärter Gegner der Eingliederung und pflegte Kontakte in die rechtsextreme identitäre Szene.

Eng an die Mutterpartei angebunden

Auf dem Parteitag der Landes-AfD in Rottweil 2024 gehörte er zu jenen, die gegen die Parteivorsitzenden Emil Sänze und Markus Frohnmaier meuterten – aber letztlich scheiterten. Gegen Köhler läuft unterdessen ein Ausschlussverfahren der AfD wegen der Kontakte in die identitäre Szene.

Die neue Gruppierung Generation Deutschland, hat keine Finanzautonomie, der AfD-Landesvorstand hat viel mehr Durchgriffsrechte, es gibt klare Berichtspflichten. Für den Aufbau der neuen Jugendorganisation waren im Auftrag des AfD-Landesvorstandes die beiden Bundestagsabgeordneten Ruben Rupp und Lars Haise zuständig – beide wurden am Parteitag in Heidenheim auch als Mitglieder des AfD-Vorstandes bestätigt. Sie sollen auch die Gründung eng begleiten.