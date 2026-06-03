Der Stuttgart-Schriftzug, für den 470.000 Euro eingeplant sind, ist bei den Bürgern schon unten durch – dabei steht er noch gar nicht. Unsere Autorin versteht den Ärger der Menschen.
03.06.2026 - 10:04 Uhr
Er wolle mit dem Stuttgart-Sign „deutlich unter 470.000 Euro bleiben“. Das hat Armin Dellnitz, Chef der Stuttgart-Marketing GmbH, kürzlich gegenüber unserer Zeitung angekündigt. Er nehme die Kritik an den Plänen des Gemeinderates, in Zeiten knapper Kassen einen riesigen Stuttgart-Schriftzug zu finanzieren, außerdem ernst und könne sie in Teilen sogar nachvollziehen.