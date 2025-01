Busunfall bei Hemmingen Eine Stunde lang eingeklemmt – wie die Rettung einer Passagierin gelang

Am Donnerstagabend kommt ein Bus zwischen Hemmingen und Hochdorf/Enz (Kreis Ludwigsburg) ins Rutschen und landet in einem sechs Meter tiefen Graben. Dabei werden vier Personen schwer verletzt. So erlebt der einsatzleitende Feuerwehrkommandant Jörg Neumann einen Einsatz, „der so nicht häufig vorkommt“.