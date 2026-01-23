Mehr als drei Stunden dauern diesmal die Gespräche zwischen Kremlchef Putin und US-Gesandten in Moskau. Wie geht es nun weiter nach fast vier Jahren Krieg in der Ukraine?
23.01.2026 - 07:42 Uhr
Russland hat nach Gesprächen des US-Sondergesandten Steve Witkoff mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml erstmals seine Teilnahme an Verhandlungen mit der Ukraine heute in Abu Dhabi bestätigt. Die russische Delegation werde angeführt vom Chef des Militärgeheimdienstes GRU, Igor Kostjukow, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow Nachrichtenagenturen in Moskau zufolge.