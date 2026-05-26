Bundesgesundheitsministerin Nina Warken plant laut einem Bericht höhere Pflegebeiträge für Kinderlose. Wann die geplante Pflegereform ins Kabinett kommt, ist bislang unklar.

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant einem Medienbericht zufolge in der Pflegeversicherung eine höhere Belastung von Menschen ohne Kinder. Wie das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (Dienstag) unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, sieht die Ministerin bei der Pflegereform vor, den Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte auf dann 0,7 Prozentpunkte anzuheben.

 

Versicherte ohne Kinder müssten dann ab einem Alter von 23 Jahren für den Arbeitnehmer-Anteil einen Beitragssatz von 2,5 Prozent zahlen. Bei Versicherten mit Kindern bliebe es dem Bericht zufolge dagegen bei den bisherigen Sätzen von 1,8 Prozent bei einem Kind, 1,55 Prozent bei zwei Kindern und 1,3 Prozent bei drei Kindern. Der Arbeitgeber-Anteil beträgt 1,8 Prozent.

Gesetzentwurf erwartet

Wann Warken einen Gesetzentwurf zur Reform der Pflege ins Kabinett einbringt, ist derzeit unklar. Ursprünglich hatte das Gesundheitsministerium dafür einen Zeitpunkt Mitte Mai angegeben.