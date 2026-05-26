Bundesgesundheitsministerin Nina Warken plant laut einem Bericht höhere Pflegebeiträge für Kinderlose. Wann die geplante Pflegereform ins Kabinett kommt, ist bislang unklar.

red/epd 26.05.2026 - 15:43 Uhr

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant einem Medienbericht zufolge in der Pflegeversicherung eine höhere Belastung von Menschen ohne Kinder. Wie das „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (Dienstag) unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet, sieht die Ministerin bei der Pflegereform vor, den Beitragszuschlag für Kinderlose um 0,1 Prozentpunkte auf dann 0,7 Prozentpunkte anzuheben.