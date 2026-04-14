Die geplante Gesundheitsreform kostet auch die gesetzlich Versicherten etwas. Unter anderem sind Änderungen beim Krankengeld geplant.
14.04.2026 - 16:25 Uhr
Höhere Zuzahlungen, niedrigeres Krankengeld: Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant eine Gesundheitsreform, die auch die gesetzlich Versicherten etwas kostet. Ihr Reformpaket zur Stabilisierung der Kassenfinanzen sehe vor, dass die Zuzahlungen der Versicherten für Medikamente und weitere Leistungen steigen, sagte Warken am Dienstag in Berlin. Außerdem seien Änderungen bei der beitragsfreien Mitversicherung von Angehörigen und beim Krankengeld geplant. Schon in zwei Wochen soll das Kabinett die Pläne absegnen.