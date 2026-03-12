Der frühere baden-württembergische Ministerpräsident Günther Oettinger lehnt die Vorschläge aus seiner Partei zum möglichen Ämtertausch zwischen Özdemir und Hagel ab – und sagt warum.
12.03.2026 - 21:58 Uhr
Baden-Württembergs ehemaliger Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) hält nichts von den Vorschlägen aus seiner eigenen Partei nach einer Aufteilung der Amtszeit zwischen Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) im Falle einer grün-schwarzen Landesregierung. „Ein Ämtertausch zweieinhalb Jahre ist nicht sinnvoll“, sagte Oettinger am Donnerstagabend in der SWR-Sendung „Zur Sache Baden-Württemberg“: „Wir brauchen einen MP für fünf Jahre.“