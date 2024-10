Der langjährige Vorsitzende der Wirtschafts- und Industrievereinigung Stuttgart, Günter Sabow, gibt sein Amt ab. Er sieht noch einige Aufgaben auf die Stadt zukommen, um die Gewerbegebiete attraktiver zu machen.

Torsten Ströbele 31.10.2024 - 08:32 Uhr

Ob Synergie-Park in Vaihingen und Möhringen oder die Gewerbegebiete Feuerbach-Ost, Weilimdorf und Zuffenhausen-West: Die Stadt Stuttgart braucht auch größere Flächen, um Unternehmen eine optimale Entwicklung in der Landeshauptstadt zu ermöglichen und sie so langfristig binden zu können.