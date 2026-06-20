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Goebbels als Klingelton Widerliche Verharmlosung

Goebbels als Klingelton: Widerliche Verharmlosung
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Einmal mehr fallen Vertreter der AfD durch ihren äußerst fragwürdigen Umgang mit der deutschen Geschichte auf. Foto: Carsten Koall/dpa

Die Böblinger AfD-Stadträtin Angelika Brotschi speichert NS-Propaganda als Handyklingelton. Dadurch ist sie ihres Mandates nicht mehr würdig, meint unser Redakteur.

Böblingen: Jan-Philipp Schlecht (jps)

Die Sitzungen des Interkulturellen Beirats im Böblinger Gemeinderat erregen selten das Interesse überregionaler Medien. Doch als in diesem Gremium am 18. Mai das Handy der Stadträtin Angelika Brotschi klingelt, löst das eine Welle der Empörung aus. Denn die Sitzung wird nicht von irgendeinem nervtötenden Gebimmel gestört – das Handy beschwor eine der dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte herauf.

 

Als Klingelton hatte Brotschi das wohl berüchtigtste Zitat des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels eingespeichert: „Wollt ihr den totalen Krieg?“ Diese im Furor der Kriegspropaganda am 18. Februar 1943 in den Berliner Sportpalast geschriene, rhetorische Frage. Mit seiner Wutrede trug Goebbels den Zweiten Weltkrieg von den bereits brüchigen Frontlinien in die Wohnzimmer der Zivilgesellschaft.

Rede verlängerte NS-Terror

Tatsächlich halfen die heiseren Schreie des obersten Scharfmachers, die Bevölkerung aufzuhetzen, auf Entbehrungen vorzubereiten – und die Gräuel des NS-Terrors zu verlängern. All das ist nicht neu, es gehört zur Allgemeinbildung. Geschichtsunterricht, achte Klasse. Dass die AfD-Stadträtin Angelika Brotschi das offenbar vergessen hat und noch dazu völlig sorglos damit umgeht, ist ein Skandal.

Gegenüber unserer Redaktion, die den Vorgang als erste aufgedeckt hat, räumte sie die Verwendung des Klingeltons ein. Ein Fehlverhalten wollte sie darin aber nicht erkennen. Seit der Kommunalwahl 2024 sitzt die Fahrlehrerin für die AfD im Böblinger Gemeinderat. Bisher tat sie sich nicht sonderlich hervor. Weder durch wegweisende Beiträge, noch durch rhetorische Zündeleien am rechten Rand.

Ratssaal in Böblingen: Hier klingelte das Handy, nicht das Glöckchen. Foto: Sandy Dinkelacker

Doch jetzt hat sich Angelika Brotschi nicht nur ihres Mandates als gewählte Stadträtin als unwürdig erwiesen. Sie hat durch ihre widerliche Verharmlosung außerdem gezeigt, wie wenig Bewusstsein in ihrer Partei für die deutsche Geschichte vorhanden ist. Sie hätte sich für diesen Fauxpas öffentlich entschuldigen, ihren Fehler einsehen, Besserung geloben können. Hat sie aber nicht.

Stattdessen lässt sie sich vom SWR mit den Worten zitieren, die Berichterstattung habe ihren guten Ruf als Fahrlehrerin ruiniert. Nur, wer will bei jemandem Autofahren lernen, bei dem Joseph Goebbels auf dem Handy gespeichert ist? Hoffentlich niemand. Die Reaktion der AfD-Fraktion im Gemeinderat auf die Entgleisung fällt indes zwiespältig aus.

Der Fraktionsvorsitzende Günter von der Heyden lässt auf Nachfrage lediglich ausrichten, er sei bei dem Vorfall nicht dabei gewesen und wolle sich daher nicht dazu äußern. Brotschis Fraktionskollegen David Alber und Florian Hofmann hingegen distanzierten sich ausdrücklich mit einer öffentlichen Stellungnahme. Sie bekräftigen klar ihre „uneingeschränkte Achtung der rechtsstaatlichen und demokratischen Grundordnung“ und lehnen jegliche Verherrlichung des Nationalsozialismus entschieden ab.

Parteiausschlussverfahren eingeleitet

Erst auf erneute Nachfrage hin teilen sie allerdings mit, ein Parteiausschlussverfahren gegen Brotschi eingeleitet zu haben. Das zeigt, wie gespalten die AfD-Fraktion im Inneren ist: Der Vorsitzende hält sich bedeckt und stärkt seiner Parteifreundin damit indirekt den Rücken. Die beiden jüngeren AfD-Stadträte hingegen hätten Brotschi wohl lieber heute als morgen los. Wenngleich sie an anderer Stelle wieder vereint sind.

Denn die beiden kündigen an, am kommenden Mittwoch im Gemeinderat nicht für die Bekräftigung der sogenannten Böblinger Erklärung zu stimmen. Damit liegen sie ganz auf der Parteilinie. Mit der Erklärung bekennt sich die Mehrheit des Gemeinderats nämlich „uneingeschränkt zum Grundrecht auf Asyl und zur Genfer Flüchtlingskonvention“. Bei allem Bekenntnis zum Rechtsstaat geht das Alber und Hofmann dann wohl doch etwas zu weit.

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