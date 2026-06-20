Goebbels als Klingelton Widerliche Verharmlosung
Die Böblinger AfD-Stadträtin Angelika Brotschi speichert NS-Propaganda als Handyklingelton. Dadurch ist sie ihres Mandates nicht mehr würdig, meint unser Redakteur.
Die Böblinger AfD-Stadträtin Angelika Brotschi speichert NS-Propaganda als Handyklingelton. Dadurch ist sie ihres Mandates nicht mehr würdig, meint unser Redakteur.
Die Sitzungen des Interkulturellen Beirats im Böblinger Gemeinderat erregen selten das Interesse überregionaler Medien. Doch als in diesem Gremium am 18. Mai das Handy der Stadträtin Angelika Brotschi klingelt, löst das eine Welle der Empörung aus. Denn die Sitzung wird nicht von irgendeinem nervtötenden Gebimmel gestört – das Handy beschwor eine der dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte herauf.