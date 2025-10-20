Drei Angehörige sitzen noch im Gefängnis, der Rest ist weg – warum eine syrische Großfamilie nach vielen Gewalttaten jetzt das Land verlassen hat.
20.10.2025 - 11:45 Uhr
Nach Dutzenden Anzeigen und mehreren Strafprozessen sind fast alle Mitglieder einer insgesamt 20-köpfigen syrischen Großfamilie aus Stuttgart auf Druck des Landes in ihre Heimat ausgereist. Vier von ihnen seien bereits im Sommer nach Syrien zurückgekehrt, 13 weitere am Wochenende, sagte Justizministerin Marion Gentges (CDU) in Stuttgart.