Das Kraftwerk Münster liefert Wärme und Strom, und das bald klimaneutral. Die Energie Baden-Württemberg nimmt an dem Standort Turbinen in Betrieb, die in wenigen Jahren mit grünem Wasserstoff laufen sollen.

Konstantin Schwarz 12.04.2025 - 07:00 Uhr

Ibbenbüren hat sich vor wenigen Tagen mit einem lauten Knall von seinem Kohlekraftwerk verabschiedet. In Stuttgart wurde am Freitag kein Sprengstoff eingesetzt, die offizielle Inbetriebnahme zweier Gasturbinen im Heizkraftwerk Münster ging nahezu geräuschlos über die Bühne. Einen Knalleffekt aber gibt es: Münster ist laut Energie Baden-Württemberg (EnBW) eines der ersten wasserstofffähigen Gasturbinen-Kraftwerke in der Republik. Mit der neuen Anlage soll in wenigen Jahren ein neues Energiezeitalter eingeläutet werden.