Bis zu zwei Milliarden für die Opernsanierung sind dem Bund der Steuerzahler zu viel. Er nimmt das Projekt in sein Schwarzbuch auf und fordert, die „Reißleine“ zu ziehen.
30.09.2025 - 10:54 Uhr
„In Stuttgart droht die Oper 21“ – unter dieser Überschrift hat der Bund der Steuerzahler (BDST) die milliardenschweren Sanierungspläne rund um das Stuttgarter Operhaus in sein Schwarzbuch 2025 aufgenommen, in dem er Fälle von Steuergeldverschwendung aus ganz Deutschland zusammen getragen hat. Der Verein spielt damit auf das Bahnprojekt Stuttgart 21 an, bei dem die Kosten ebenfalls explodiert waren.