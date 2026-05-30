Nach dem Aus der „Jungen Alternative“ soll mit der „Generation Deutschland“ alles besser werden. Vor der Gründung im Juni in Donzdorf kündigen die Behörden genaue Beobachtung an.
Als letzter Landesverband in Deutschland will jetzt auch die AfD in Baden-Württemberg eine Jugendorganisation auf den Weg bringen. Der Gründungskongress des baden-württembergischen Ablegers der „Generation Deutschland“ (GD) sei am 14. Juni in Donzdorf geplant, bestätigte der AfD-Co-Vorsitzende Emil Sänze. In den vergangenen Monaten habe der Landtagswahlkampf Priorität genossen, sagte Sänze. Deshalb gehe man den Schritt erst jetzt. Bundesweit haben alle anderen GD-Verbände ihre Arbeit bereits aufgenommen, auch in Rheinland-Pfalz, wo ebenfalls im Frühjahr ein neuer Landtag gewählt worden war.