Gründung in Donzdorf: Überraschung bei AfD-Jugend

Draußen strahlt die Sonne, wummern die Beats und skandieren die Demonstranten, drinnen herrscht maximaler Männerüberschuss, wird ein düsteres Bild Deutschlands gezeichnet und werden 6500 Jahre Vorgeschichte und germanische Kultur beschworen. Bei der Gründungsveranstaltung der „Generation Baden-Württemberg“, des Südwest-Landesverbands der neuen AfD-Jugendorganisation, soll der rechte Nachwuchs am Sonntag in der Stadthalle Donzdorf (Kreis Göppingen) konstituiert, mit einem Vorstand versehen und auf die neue Parteilinie gebracht werden.

Doch die Wahl des neuen Landesvorsitzenden endet mit einer Überraschung – der im Personalvorschlag gesetzte Kandidat Chris Hegel fällt durch, sein Mitbewerber, der ausdrücklich mit mehr Unabhängigkeit der rechten Jugend geworben hat, wird gewählt. Erster Landesvorsitzender der neu gegründeten AfD-Jugendorganisation im Südwesten, der „Generation Baden-Württemberg“ ist somit Benjamin Götz, 29-jähriger Automechatroniker aus dem Kreis Hohenlohe. Bis zur Auflösung der Vorgängerorganisation JA war er vier Jahre als deren Vize-Sprecher aktiv.

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Er hatte sich, wie die rund 200 anderen Besucher der Veranstaltung, schon am frühen Morgen an den Absperrungen und ersten Demonstrierenden vorbei geschoben, begrüßt von einzelnen „Schämt euch!“-Rufen. Rund um die Stadthalle mitten in der Innenstadt herrscht schon ab acht Uhr ein für die beschaulichen Donzdorfer Sonntagmorgen-Verhältnisse unübliches Treiben. Anwohner werden von Bässen und Antifa-Schlachtrufen aus den Betten und von den Frühstückstischen auf ihre Balkone getrieben, um das Spektakel zu verfolgen.

Die Polizei ist mit reichlich Kräften und Anti-Konflikt-Team im Einsatz, hat alles großflächig abgesperrt. Es herrscht ein wildes Gefilme und Fotografieren mit Handys und Kameras: Demonstrierende nehmen die vermeintlichen AfD-Besucher auf, AfD-Offizielle die Demonstranten, die Pressevertreter beide Seiten und die Polizei ihrerseits vermutlich alle Beteiligten.

Drinnen wird ein innerparteiliches Kräftemessen ausgetragen. Die AfD unter den beiden Landesvorsitzenden Emil Sänze und Markus Frohnmaier fordert nach den Schlagzeilen um die Vorgängerorganisation, die inzwischen aufgelöste, vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte „Junge Alternative“ (JA), künftig eine sehr enge Anbindung der rechten Jugend an die Partei, verlangt mehr Geschlossenheit. Das soll ein abgestimmter Wahlvorschlag für die Spitze der „Generation Baden-Württemberg“ garantieren, acht Namen für acht Posten, Sänze ist als Gast vor Ort, dazu viele AfD-Mandatsträger aus Land und Bund.

Den Landesvorsitz soll, so ist es ausgemacht, Chris Hegel übernehmen, 26, frisch gewählter Landtagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Aalen. Der gelernte Polizist, der als Hardliner gilt, wirbt am Vormittag in seiner Bewerbungsrede neben millionenfacher Remigration ausdrücklich für diese Geschlossenheit und enge Vernetzung mit der Landespartei, mit der er „Hand in Hand“ gehen will – und fällt bei den anfangs 80 stimmberechtigten Mitgliedern durch. Hegel kommt nur auf 38 von 80 Stimmen. Sein Mitbewerber Benjamin Götz erhält zwei Stimmen mehr und ist damit gewählt.

Die rechte Jugend hadert mit dem AfD-Personal

„Wir wollen eine selbstbewusste Jugendorganisation aufbauen, dazu brauchen wir auch eigene Mittel. Wo kommen wir denn hin, wenn wir immer um jeden Flyer betteln müssen?“, so Götz. Dass er manche Entscheidungen explizit aus dem Landesvorstand der AfD auslagern will, ist eine klare Gegenposition zu Hegel. Maximilian Gerner (Reutlingen) und Tim Demuth (Esslingen) werden zu stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt.

Dass die rechte Jugend sich nicht so leicht auf Linie bringen lassen will und mit Alt-Strukturen der AfD und vor allem mit deren Personal hadert, wird auch aus anderen Redner-Beiträgen deutlich. Immer wieder wird abschätzend von den „Boomern“ in der Partei gesprochen, die Vorteile einsackten, nur zu Wahlen auftauchten und sonst nicht bei der Parteiarbeit zu sehen seien. Denk- und Redeverbote will sich die Jugend weiterhin nicht erteilen lassen.

Die Verbote beschränken sich einstweilen auf das kleine Häufchen Journalisten in der Halle. Die Pressevertreter dürfen sich nur vom abgesperrten Arbeitsbereich wegbewegen, wenn sie einen Security-Mitarbeiter auf Schritt und Tritt an ihrer Seite haben. Das gilt selbst für die zehn Meter vom Saaleingang zur Toilette.