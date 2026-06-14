Gründung in Donzdorf Überraschung bei AfD-Jugend
Die„Generation Baden-Württemberg“ ist gegründet. Auf ihrem ersten Parteitag fällt der gesetzte Kandidat bei der Wahl zum Landesvorsitz durch.
Die„Generation Baden-Württemberg“ ist gegründet. Auf ihrem ersten Parteitag fällt der gesetzte Kandidat bei der Wahl zum Landesvorsitz durch.
Draußen strahlt die Sonne, wummern die Beats und skandieren die Demonstranten, drinnen herrscht maximaler Männerüberschuss, wird ein düsteres Bild Deutschlands gezeichnet und werden 6500 Jahre Vorgeschichte und germanische Kultur beschworen. Bei der Gründungsveranstaltung der „Generation Baden-Württemberg“, des Südwest-Landesverbands der neuen AfD-Jugendorganisation, soll der rechte Nachwuchs am Sonntag in der Stadthalle Donzdorf (Kreis Göppingen) konstituiert, mit einem Vorstand versehen und auf die neue Parteilinie gebracht werden.