Grüne Ministerriege „Mehr Bayern als Badener in der Landesregierung“ – Politologe übt Kritik
Wyhler Anti-Akw-Kampf und Freiburger Ökopioniere: Südbaden ist die Wiege der Grünen. Doch in der Landesregierung spielt der Landesteil keine Rolle.
Wyhler Anti-Akw-Kampf und Freiburger Ökopioniere: Südbaden ist die Wiege der Grünen. Doch in der Landesregierung spielt der Landesteil keine Rolle.
Der Minischterpräsident ist ein Schwabe, die meisten seiner Ministerinnen und Minister sind es auch. Vor allem auf der grünen Seite der baden-württembergischen Regierungsbank gibt es ein gewisses Ungleichgewicht. Politiker aus Stuttgart und dem Speckgürtel hätten sich die Führungspositionen gegenseitig zugeschanzt, mäkelt der Freiburger Politikwissenschaftler Uwe Wagschal. Genau genommen hätten die Grünen sogar mehr bayerische als badische Minister bestellt, sagte er jüngst beim SWR.