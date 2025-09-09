 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Grüne Jugend hält nichts von Links-Rechts-Debatte

Grüne vor Landtagswahlkampf Grüne Jugend hält nichts von Links-Rechts-Debatte

Grüne vor Landtagswahlkampf: Grüne Jugend hält nichts von Links-Rechts-Debatte
1
Die Grünen-Landessprecher Tamara Stoll und Tim Bühler treten Ende Oktober ab. Foto: Grüne Jugend/Jakob Sauter

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir warnte seine Partei vor einigen Wochen eindringlich vor einem Linksruck. Die Grüne Jugend im Land hält das allerdings für überflüssig.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Die Landessprecher der Grünen Jugend haben ihre Partei vor einer Links-Rechts-Debatte gewarnt. „Ich würde nicht über abstrakte politische Ausrichtung sprechen, sondern über konkrete Lösungen“, sagte Co-Landessprecherin Tamara Stoll unserer Zeitung. „Wir brauchen Antworten auf die zentralen Fragen in unserem Land.“ Ihr Co-Sprecher Tim Bühler pflichtet ihr bei: „Ich würde das nicht am Links-Rechts-Schema festmachen. Wir brauchen wieder einen starken eigenen Kurs, der auf sozial-gerechtem Klimaschutz aufbaut.“

 

Özdemir warnt vor Linksruck

Der Grünenchef Felix Banaszak spricht immer wieder von der „linken Mitte.“ Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hatte jüngst vor einem Linksruck gewarnt und im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt: „Ich glaube, dass die Leute die Parteipolitik klassischer Art satt haben.“

Die Debatte um die nicht unumstrittene scheidende Bundesvorsitzende Jette Nietzard hatte die Frage nach der Positionierung der Grünen befeuert. Nietzard war in der Vergangenheit immer wieder durch zweifelhafte Äußerungen aufgefallen. Zuletzt nannte sie Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder einen „Hundesohn“.

Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir hatte vor Linksruck gewarnt. Foto: MARKUS BRAENDLI , Markus Brändli

Unsere Empfehlung für Sie

Franziska Brantner zu Social Media: Grünen-Chefin für Altersgrenze – „Da ist etwas außer Kontrolle geraten“

Franziska Brantner zu Social Media Grünen-Chefin für Altersgrenze – „Da ist etwas außer Kontrolle geraten“

Franziska Brantner spricht über Schwarz-Rot im Bund, die Chancen von Cem Özdemir in Baden-Württemberg und ob es eine Altersbegrenzung für Social Media geben sollte.

Die Grünen-Landessprecher distanzierten sich von Nietzards Anwürfen. „Wir müssen uns auf das beste Argument konzentrieren und nicht auf Personen“, sagte Bühler. „Wir führen lieber einen konstruktiven Diskurs – auch mal mit der Landjugend oder mit der Polizeigewerkschaft.“ Stoll betonte: „Wir haben eine andere Art Politik zu machen.“ Der Bundesvorstand sei aber auch in einer anderen Situation als die Grüne Jugend in Baden-Württemberg, wo die Mutterpartei an der Regierung sei.

Grüne Jugend im Land geräuschlos

Hinter den Grünen Landessprechern Tamara Stoll und Tim Bühler liegt ein bewegtes Jahr. Das lag nicht nur am Bundestagswahlkampf. Als sie gerade antraten, rumorte es gewaltig an der Grünenspitze. Der Bundesvorstand der Grünen Jugend trat geschlossen zurück. In Baden-Württemberg blieb es vergleichsweise ruhig zu. Trotzdem geben beide Ende Oktober ihr Amt ab. Beide führen berufliche Gründe an. Stoll (27) stößt zudem an die Altersgrenze der Grünen Jugend. Die Nachfolger sind bisher noch nicht bekannt.

„Wir waren in einer sehr herausfordernden Phase Landessprecher“, sagte Stoll. Im Streit innerhalb der grün-schwarzen Koalition um den Umgang mit den selbst gesetzten Klimazielen meldete sich die Grüne Jugend gemeinsam mit Fridays for Futur laut zu Wort.

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahlprogramm: Ehrenamt und Bevölkerungsschutz: Grüne Jugend sorgt sich um Zukunft

Landtagswahlprogramm Ehrenamt und Bevölkerungsschutz: Grüne Jugend sorgt sich um Zukunft

Der Vorstand der Grüne Jugend will mehr Themen für junge Menschen im Landtagswahlprogramm der Partei unterbringen. Manche Überschriften klingen eher nach Junger Union. Kann das funktionieren?

Im vergangenen Jahr monierten sie noch inhaltliche Diskrepanzen mit der Parteiführung. Inzwischen haben die jungen Grünen in ihrem Beitrag zum Landtagswahlprogramm mit Themen wie Ehrenamt und Bevölkerungsschutz selbst unbekanntes Terrain betreten. Spitzenkandidat Cem Özdemir hat Anregungen wie die kostenlose Meisterausbildung bereits aufgenommen. „Jetzt warten wir ab, was sich darüber hinaus Ende Oktober im Wahlprogrammentwurf widerspiegelt“, sagte Bühler.

Weitere Themen

Heidelberg: Knieverletzung – Zoo schläfert Tiger ein

Heidelberg Knieverletzung – Zoo schläfert Tiger ein

Der Heidelberger Zoo schläferte Tiger Tebo nach einer Knieverletzung ein. Wie seine Gefährtin Karis mit dem Verlust umgeht.
Fahrgäste übernachten im Bahnhof: Arverio entschuldigt sich nach Horror-Bahnfahrt Richtung Stuttgart

Fahrgäste übernachten im Bahnhof Arverio entschuldigt sich nach Horror-Bahnfahrt Richtung Stuttgart

Für Dutzende Fahrgäste ist eine Zugfahrt von Würzburg nach Stuttgart zur Odyssee geworden. Das Unternehmen spricht von mehreren „ungücklichen Umständen“.
Von Eberhard Wein
Baden-Württemberg: Hochburg für Hightech-Start-ups und Innovationen

Baden-Württemberg Hochburg für Hightech-Start-ups und Innovationen

Laut einer Analyse von rund 5000 jungen Unternehmen aus den Jahren 2020 bis 2023 gehören 7,4 Prozent aller Neugründungen im Südwesten zum Hightech-Bereich.
Kurioses aus Heidenheim: Polizei weckt schlafenden Einbrecher

Kurioses aus Heidenheim Polizei weckt schlafenden Einbrecher

Eine Anwohnerin hört verdächtige Geräusche aus einem Laden und ruft die Polizei. Die Beamten umstellen das Gebäude. Doch dann machen sie einen ungewöhnlichen Fund.
Baden-Württemberg: Lehrergewerkschaft: Brauchen wegen KI neue Prüfungsformate

Baden-Württemberg Lehrergewerkschaft: Brauchen wegen KI neue Prüfungsformate

Prüfung abfotografieren, ins KI-Programm laden und Ergebnisse bekommen - in Zeiten von Künstlicher Intelligenz ist das kein Problem mehr. Was bedeutet das für die Schulen?
Interview zur Hakenkreuzaffäre: Jurist kritisiert Auszählungpraxis im Landtag als unzulässig

Interview zur Hakenkreuzaffäre Jurist kritisiert Auszählungpraxis im Landtag als unzulässig

Volker Haug ist Experte für die Landesverfassung Baden-Württembergs. Im Interview hat er die Hakenkreuzaffäre im Landtag analysiert. Welche Änderungen er fordert.
Von Bärbel Krauß
Tübingen: 19-Jähriger nach mutmaßlichem Messerangriff in U-Haft

Tübingen 19-Jähriger nach mutmaßlichem Messerangriff in U-Haft

Ein junger Mann trifft sich mit einem Bekannten in seiner Wohnung. Dabei kommt es mutmaßlich zu einem Verbrechen.
Baden-Württemberg: Südwesten verbessert sich in Bildungsstudie leicht

Baden-Württemberg Südwesten verbessert sich in Bildungsstudie leicht

Zuletzt gab es bei Bildungsstudien für den Südwesten immer wieder Hiobsbotschaften. Die Studie einer arbeitgebernahen Initiative sieht auch eine Reihe positiver Aspekte.
Baden-Württemberg: CDU-Landeschef fordert von Merz „Klartext“ zu Verbrenner-Aus

Baden-Württemberg CDU-Landeschef fordert von Merz „Klartext“ zu Verbrenner-Aus

Auf europäischen Straßen sollen immer mehr E-Autos rollen. Ein wichtiges Zieldatum ist das Jahr 2035. Nun mehren sich die Stimmen aus der Union, die das Verbrenner-Aus in Frage stellen.
Baden-Württemberg: Wolkig bis wechselhaft: Draußen wird es grauer

Baden-Württemberg Wolkig bis wechselhaft: Draußen wird es grauer

Offiziell ist noch Sommer, doch draußen fühlt es sich schon herbstlich an. Die Meteorologen erwarten Regen.
Weitere Artikel zu Landtagswahl
 