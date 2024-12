Kretschmann will Autoindustrie im Wettbewerb mit China stützen

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) macht klar, dass er seine Amtszeit voll Ausschöpfen will. Beim Grünenparteitag zeigt er auf, welche Schwerpunkte er setzen will.

Annika Grah 08.12.2024 - 12:32 Uhr

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat noch einmal deutlich gemacht, dass er den Landtagswahlkampf für 2026 noch nicht einläuten will. „Ich habe nicht vor zuzugucken im letzten Jahr, sondern ich habe vor zu regieren“, sagte Kretschmann beim Landesparteitag in Reutlingen am Sonntag. Nach der Bewerbung von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir für die Spitzenkandidatur im Oktober wird erwartet, dass Grüne und CDU sich spätestens nach der Bundestagswahl, wenn auch der wahrscheinliche CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel sich erklärt haben wird, für die Landtagswahl warm zu laufen beginnen.