In die Debatte um eine mögliche Verschiebung der Sommerferien hat sich jetzt auch Cem Özdemir eingeschaltet. Er erteilt der Idee eine klare Absage.

Sascha Maier 17.07.2025 - 07:58 Uhr

Ein Vorstoß der Kultusministerin von Nordrhein-Westfalen, Dorothee Feller (CDU), hat die Frage nach der Gerechtigkeit des gestaffelten Sommerferienbeginns aufgeworfen, nach dem Baden-Württemberg und Bayern am spätesten dran sind. Feller würde gerne mehr Rotation sehen – sodass auch in NRW die Ferien mal weniger in die Hauptsaison fallen, was Familien aus ihrer Sicht finanziell entlasten würde.