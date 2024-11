Grundsteuer C in Baden-Württemberg

Die Grundsteuer C, die Eigentümer unbebauter, aber baureifer Grundstücke ab 2025 stärker belasten soll, ist in Tübingen nun endgültig besiegelt. Doch die Landeshauptstadt sowie der Großteil der Städte und Gemeinden scheut das neue Instrument noch.

Florian Dürr 20.11.2024 - 06:00 Uhr

In der Landeshauptstadt Stuttgart beobachtet man die neue Grundsteuer C auf sogenannte „Enkelgrundstücke“ erst einmal aus der Entfernung: mit einem Blick nach Tübingen, Wendlingen oder Merdingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald), wo ab 1. Januar die Eigentümer unbebauter, aber baureifer Grundstücke mit einer höheren Steuerlast rechnen müssen, als wenn sie ihre Bauplätze bebauen würden. Jene drei Kommunen sind die bislang einzigen in Baden-Württemberg, die bereits 2025 mit der Grundsteuer C an den Start gehen wollen.