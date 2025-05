Wer war Gudrun Ensslin? Und was hat sie mit der Bundesrepublik gemacht? Diesen Fragen gehen wir in unserem neuen Podcast „Gudrun Ensslin – Terror. Haft. Tod.“ nach. In sechs Folge erzählen wir die Geschichte der Frau aus dem evangelischen Pfarrershaushalt, die als Mitgründerin der Roten Armee Fraktion (RAF) in den 1970er-Jahren zu einer der meistgesuchten Terroristinnen der Bundesrepublik wurde. Hier gibt es alle Episoden im Überblick.

Folge 1: Die Pfarrerstochter

Gudrun Ensslin wird am 15. August 1940 im kleinen Dorf Bartholomä im Ostalbkreis geboren. Sie wächst in einem Land auf, das selbst gerade erst seine ersten Schritte macht. Und sie wächst in eine Zeit hinein, in der die junge Generation die Verhältnisse hinterfragt und revolutionieren will. In Berlin zieht es die Studenten auf die Straßen, Gudrun Ensslin ist mittendrin. Dann wird ein Student erschossen und Ensslin lernt einen Mann kennen, der ihr Leben verändern wird. Hier geht’s zu Folge 1.

Lesen Sie auch

Folge 2: Liebe und Terror

Als die 68er-Bewegung in ganz Deutschland ihren Höhepunkt erreicht hat, stellt sich für viele die Frage: Wie geht es weiter? Lässt sich die bundesdeutsche Gesellschaft wirklich durch Proteste auf den Straßen verändern? Die jungen Leute müssen sich entscheiden. Auch Gudrun Ensslin tut das. Gemeinsam mit ihrem Freund Andreas Baader fährt sie nach Frankfurt in ein Kaufhaus. In ihrer Tasche: Zwei Brandbomben. Folge 2 erscheint am 21. Mai.

Folge 3: Es wird geschossen

„Mit Waffengewalt haben mehrere maskierte Männer und Frauen den Frankfurter Kaufhausbrandstifter Andreas Baader aus der Haft befreit und entführt.“ So beginnt im Mai 1970 die Geschichte der Rote Armee Fraktion, der RAF. Gudrun Ensslin ist eines der Gründungsmitglieder. Sie lässt sich in Jordanien an der Waffe ausbilden und ist dabei, als die RAF im Mai 1972 innerhalb von zwei Wochen sechs Bombenanschläge verübt. Dann macht sie einen Fehler, der sie für immer die Freiheit kostet. Folge 3 erscheint am 28. Mai.

Folge 4: Der Staat schlägt zurück

Die RAF-Terroristen sind in den 1970er-Jahren die meistgesuchten Verbrecher des Landes. Der Feind sind Staat und Polizei, die wiederum rüsten ordentlich auf. Schnell gibt es Tote auf beiden Seiten, bald werden auch Unbeteiligte getötet. Was macht es mit einem, wenn man wegen seiner Uniform zum Feind erklärt wird? Wie fühlt es sich an, wenn man wegen seiner langen Haare unter Terrorverdacht gerät? Und wie ist es eigentlich, wenn der eigene Name auf einer Todesliste der RAF steht? Folge 4 erscheint am 4. Juni.

Folge 5: Hinter Gittern in Stammheim

Ab 1974 sitzen Gudrun Ensslin, Andreas Baader und andere RAF-Mitglieder im siebten Stock der JVA Stammheim. Im Mai 1975 beginnt in Stuttgart der große RAF-Prozess. Während im Saal Angeklagte und Verteidiger Stimmung gegen das Gericht machen, verbreitet draußen eine zweite RAF-Generation Angst und Schrecken. Bis im Oktober 1977 eine Lufthansa-Maschine entführt wird. Folge 5 erscheint am 11. Juni.

Folge 6: Mythos und Realität

Was ist in der Todesnacht von Stammheim wirklich passiert? Wie beerdigt man drei tote Terroristen angemessen? Und wer war denn nun eigentlich Gudrun Ensslin? Und was hat sie mit dem Land gemacht? Folge 6 erscheint am 18. Juni.

Gudrun Ensslin – Terror. Haft. Tod.

Podcast

In sechs Folgen erzählen Lea Krug und Felix Frey die Geschichte von Gudrun Ensslin und der RAF. Von der Geburt im Ostalbkreis bis zum Tod am Gefängniszellenfenster von Stammheim. Der Podcast erscheint jeden Mittwoch kostenlos bei der Stuttgarter Zeitung, sowie bei Spotify, Apple Podcasts und auf vielen weiteren Plattformen.

Themenseite

Alle Podcast-Folgen und begleitende Texte und Bilder finden Sie im Überblick auf unserer Themenseite.