Guide Michelin: Top-Kandidaten aus der Region Stuttgart

Bundespolizei sucht Zeugen Frau raucht Zigarette in S-Bahntunnel – Lokführer leitet Schnellbremsung ein

Eine Unbekannte hat am Samstagabend den S-Bahnverkehr in Stuttgart erheblich aus dem Takt gebracht, weil sie in einem Tunnel eine Zigarette rauchte. Die Polizei sucht Zeugen.