Laut einer Untersuchung ist die Behörde handlungsunfähig. Sie hat keinen kompletten Überblick über ihre Gebäude und Grundstücke und lässt den Bestand verkommen.
24.02.2026 - 14:06 Uhr
Das Liegenschaftsamt der Stadt Stuttgart ist am Ende. Es braucht dringend eine neue Struktur und Dutzende zusätzliche Stellen, um den riesigen Bestand an eigenen und angemieteten Immobilien sowie von 7500 Grundstücken ordentlich verwalten zu können. Es geht um nicht mehr und nicht weniger, als die Behörde überhaupt wieder handlungsfähig zu machen. Heute herrsche trotz überwiegend engagierter Mitarbeiter teils das reine Chaos. Das hat eine Organisationsuntersuchung der Gutachter Rödl & Partner ergeben, die am Mittwoch im Verwaltungsausschuss des Gemeinderats präsentiert wird.