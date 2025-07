Noch dieses Jahr will die Bundesregierung eine elektronische Fußfessel nach spanischem Modell einführen, um Frauen besser vor Gewalt zu schützen. Wie sinnvoll ist das?

Sandra Belschner 02.07.2025 - 11:21 Uhr

In Bayern schlug ein Mann den Kopf einer Frau gegen die Bettkante, dann würgte er sie, bis sie tot war. In Baden-Württemberg soll ein Mann seine Partnerin erstochen und die Leiche in seinem Wohnhaus in eine Wand eingemauert haben. In Sachsen wurde ein Vater verurteilt, nachdem er die Mutter der gemeinsamen Kinder ermordet hatte. Die Aufzählung könnte noch lange weitergehen. Würde man sie für die Jahre 2023 und 2024 vollständig führen, stünde jeweils eine dreistellige Zahl an Opfern am Ende.