Hagels Rehaugen-Video Dreifaches Nein der Grünen zum Verdacht der CDU
Was wussten die von Grünen geführten Ministerien vom „Rehaugen-Video“ ? Die Fragen einer CDU-Frau hat die Regierung nun beantwortet – ebenso einsilbig wie eindeutig.
Was wussten die von Grünen geführten Ministerien vom „Rehaugen-Video“ ? Die Fragen einer CDU-Frau hat die Regierung nun beantwortet – ebenso einsilbig wie eindeutig.
Die aktuelle Legislaturperiode des Landtags dauert keine zwei Wochen mehr, doch die politischen Mühlen mahlen unverdrossen weiter. Tag für Tag werden auf der Internetseite des Parlaments neue Antworten der Regierung zu Fragen von Abgeordneten veröffentlicht. Zuletzt ging es etwa um den Umgang mit Parteimitteilungen in Gemeindeblättern, um die gesenkte Vergütung für Psychotherapien oder um Tempo 40 statt 30 auf Durchgangsstraßen.