Hagels Rehaugen-Video: Dreifaches Nein der Grünen zum Verdacht der CDU

Die aktuelle Legislaturperiode des Landtags dauert keine zwei Wochen mehr, doch die politischen Mühlen mahlen unverdrossen weiter. Tag für Tag werden auf der Internetseite des Parlaments neue Antworten der Regierung zu Fragen von Abgeordneten veröffentlicht. Zuletzt ging es etwa um den Umgang mit Parteimitteilungen in Gemeindeblättern, um die gesenkte Vergütung für Psychotherapien oder um Tempo 40 statt 30 auf Durchgangsstraßen.

Demnächst wird dort auch die Drucksache mit der laufenden Nummer 17/10330 publiziert. Gestellt wurde die Kleine Anfrage von der scheidenden Waldshuter CDU-Abgeordneten Sabine Hartmann-Müller, weshalb die Antworten ihrer Fraktion bereits einige Tage vorab vorliegen. Das ist übliche Praxis und soll es Fragestellern ermöglichen, ihre Initiative selbst politisch zu vermarkten – meist garniert mit einigen kommentierenden Sätzen.

Möglicher Einfluss auf das Wahlergebnis

Doch auf die Vermarktung der Antwort ist die noch von Manuel Hagel geführte CDU-Fraktion in diesem Fall nicht besonders erpicht. Es geht um das „Rehaugen-Video“, in dem sich Hagel vor acht Jahren über eine Schülerin äußerte („Sie hieß Eva, braune Haare, rehbraune Augen“) – und das die Karlsruher Grünen-Bundestagsabgeordnete Zoe Mayer kurz vor der Landtagswahl gepostet hatte. Die Diskussion, ob das nicht sexistisch sei, dürfte zur knappen Niederlage des CDU-Spitzenkandidaten beigetragen haben.

Was wussten führende Grüne von der Aktion ihrer Parteifreundin? Handelte es sich gar um eine gesteuerte „Schmutzkampagne“? Das trieb die Christdemokraten mächtig um. Nicht alle glaubten den Beteuerungen des Regierungspartners, man habe nichts davon gewusst. Hartmann-Müller wollte es ganz genau wissen. Per Anfrage erkundigte sie sich bei der Regierung, was die von Grünen geführten Ministerien über Erstellung und Verbreitung des Videos gewusst hätten und ob es in diesem Zusammenhang Kontakte zwischen den Ressorts und Zoe Mayer gegeben habe.

Das leidige Thema soll nicht wieder aufgewärmt werden

Ihre Anfrage brachte die Waldshuter Abgeordnete bereits im Februar auf den Weg, also vor der Wahl. Doch die Landtagsverwaltung beanstandete einige Formulierungen und gab ihr den Text zur Überarbeitung zurück. So kam es, dass die neue Version erst Mitte April rausging – als sich Grüne und CDU längst angenähert hatten und das leidige Thema eigentlich nicht erneut aufwärmen wollten. Die knappe Zeit bis zum Ende der Periode, wurde spekuliert, reiche womöglich nicht mehr für Antworten.

Doch die Grünen in der Regierung wollten den Verdacht nicht unwidersprochen stehen lassen. Natürlich werde man Stellung nehmen, signalisierten sie früh. Also befragte das Staatsministerium alle von Parteifreunden geführten Ressorts: die für Finanzen, Umwelt, Kultus, Wissenschaft und Soziales. Staatssekretär Florian Haßler fasste die Antworten zusammen und übermittelte sie an den Landtag – ebenso eindeutig wie einsilbig. Alle drei Fragen nach vorheriger Kenntnis des Videos und Kontakten der Ministerien zu Mayer beschied er mit einem Wort: Nein, nein, nein! Politische Beobachter fühlten sich an ein legendäres Interview von Kanzler Willy Brandt erinnert, der den Fragesteller mit Ein-Wort-Antworten hatte auflaufen lassen: „Ja“, „Nein“, „doch“.

Glaubt die CDU den Grünen nun, dass das „Rehaugen-Video“ nicht von oben gesteuert war? Die Antworten wollte Hagels Fraktion, kurz vor dem Besiegeln ihrer neuen Koalition, nicht bewerten: man werde „von einer Stellungnahme absehen“.