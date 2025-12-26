Jedes Jahr dasselbe an Silvester: Während manche früh planen, wissen andere bis kurz vorher nichts. Hier kommen Partys für alle, die noch keine Pläne haben.

An Silvester gibt es wirklich solche und solche: Die einen fragen sich schon im August, ob man nicht langsam mal die Silvester-Planung angehen sollte, die anderen stehen am Morgen des 31. Dezember auf und haben noch keine Ahnung, was der Tag so bringt. Gut, dass die Stuttgarter Clubs ihr Klientel gut genug kennen, um für beide etwas in petto zu haben. Hier kommen neun Partys und Veranstaltungen, für die man kein Vorverkaufsticket braucht und die man – aller Voraussicht nach – noch ganz spontan besuchen kann.

New Years Excess im Lehmann

Nicht zu viel Schnickschnack, lieber Fokus auf die Musik: Was im Lehmann ohnehin Devise ist, gilt auch an Silvester. Hier legt man in erster Linie Wert auf ein gutes Line-up und holt deswegen unter anderem Raphael Dincsoy B2B Tamara Wirth, Lukas Stern oder Source Code an die Decks. Vorverkauf gibt es keinen, hier setzt man ohnehin auf alle, die sich spontan für eine lange Nacht und Techno Beats entscheiden.

Lehmann, Breitscheidstraße 12, Stuttgart-Mitte, 31.12. 23.59 Uhr

Knall Ball in der Romantica

Feiern bis in die frühen Morgenstunden reicht noch nicht? Gut, dass die Romantica für diesen besonderen Abend eine Ausnahme macht und ihre Öffnungszeiten nochmal verlängert. Bis 14 Uhr kann man hier gemeinsam mit den anderen Gästen feiern und tanzen, insgesamt sieben DJs werden hinter den Decks erwartet. Darunter sind unter anderem die Romantica-Residents Sibel, Chaos Disco Club und Dixi.

Romantica, Hauptstätter Straße 40, Stuttgart-Mitte, 31.12. 23.59 Uhr

Welcome 2026 im Climax

Zu elektronischen Beats ins neue Jahr feiern? Keine schlechte Idee, vor allem, wenn man sich für die Climax Institutes entscheidet. Hier legen am 31. Dezember MCG, Niko Herz, Fernando Pais und M.M.E. auf und sorgen für eine besondere Mischung. Mal wird’s eher groovig, dann wieder härter: Hauptsache eben, alle bleiben im Flow. Beginn ist um 23 Uhr, damit alle noch genug Zeit haben, sich auf der Tanzfläche einzufinden, bevor es dann um 0 Uhr „Happy New Year“ heißt. Der Eintritt für diesen Abend liegt bei 15 Euro.

Climax Institutes, Calwer Straße 25, Stuttgart-Mitte, 31.12. 23 Uhr

Rouge im Lido

Eine ganz besondere Party in einer ganz besonderen Location: Das Lido, bekannt für rote Lichter und ein bisschen Extravaganz, taucht auch den Silvesterabend in seine Lieblingsfarbe. Aus den Boxen dröhnen Tech und Deep House, der Eintritt liegt gerade mal bei 5 Euro. Wer sich mit dem Outfit Mühe gibt, der wird auch gleich mit einem Welcome Shot belohnt. Der Dresscode kann alles sein, von Kragen bis Fake Fur, Hauptsache mit Stil.

Lido, Leonhardstraße 18, Stuttgart-Mitte, 31.12.

Silvester im Schocken

So kennen wir das Schocken: Aufgeteilt in zwei Floors spielt hier DJ Sa-Ora eine Mischung aus Mixed Music, Charts und Hip-Hop, während DJ Alea seine besten Housebeats auspackt. Die Tickets an der Abendkasse liegen bei 25 Euro und für alle, die es vor 24 Uhr in den Club schaffen, gibt’s einen Welcome Shot aufs Haus.

Schocken, Hirschstraße 36, Stuttgart-Mitte, 31.12. 22 Uhr

Silvester im Wonders

Nicht nur die Partywahl bereitet Kopfzerbrechen, sondern auch die der Musikrichtung? Wie gut, dass es im Wonders gleich drei Floors gibt, auf denen man ins neue Jahr tanzen kann.

Afro, Trap und Hip-Hop werden hier genauso gespielt wie Mixed Music und unsere Lieblings-Club-Sounds. Dazu liefert der Club Special Effects, Walking Acts und sogar einen kleinen Night Market mit Snacks. Tickets gibt´s ab 24 Euro.

Wonders, Friedrichstraße 13, Stuttgart-Mitte, 31.12. 21 Uhr

Silvester in der Boa

Wer an Silvester Lust auf tanzbare Musik, Trubel und gute Laune hat, kann auch in der Boa vorbeischauen. Hier gibt’s zwar auch Tickets im Vorverkauf, an der Abendkasse sind sie aber mit 20 Euro nur minimal teurer, und solange der Vorrat reicht, wird man auch noch reingelassen. Los geht es schon um 22 Uhr, wer spontan vorbeischaut, kann aber natürlich auch später kommen.

Boa, Tübingerstraße 12-16, Stuttgart-Mitte, 31.12. 22 Uhr

Silvesterparty in der Lerche 22 mit Studio Gaga

Wer gerne mal den neuen Club Lerche 22 auschecken möchte, hat an Silvester die Gelegenheit dazu. Dann wird er nämlich zum Veranstaltungsort von Süddeutschlands größter queeren Silvesterparty. Getanzt wird ab 18 Euro. Für alle, die noch nicht sicher sind, gibt es Tickets auch an der Abendkasse. Einlass ist ab 23 Uhr.

Lerche 22, Königstraße 22, Stuttgart-Mitte, 31.12. 23 Uhr

Super Good Year in der Schankstelle

Auch die Schankstelle ist für all diejenigen am Start, die gern noch kurzfristig entscheiden wollen, worauf sie Lust haben. Die Tickets kostetn 15 Euro. Aufgeteilt ist der Abend in zwei Etappen: Von 21 bis 0 Uhr hören die Gäste einen Mix aus Afro House, Tech House und Melodic House. Ab Mitternacht wird es dann noch etwas wilder mit Mixed Music, House und Hip-Hop.

Schankstelle, Jägerstraße 19, Stuttgart-Mitte, 31.12. 21 Uhr