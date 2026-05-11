Alles drin, näher dran: Die Bundespolizei hat nun ganz nah an Gleis 16 ihr neues Revier im Stuttgarter Hauptbahnhof bezogen. Zuvor mussten Bahnreisende gut 400 Meter Richtung Pariser Platz im Europaviertel zurücklegen. Dort war sechs Monate lang der Interimsstandort im Gebäude Moskauer Straße 1 untergebracht. Die neuen Bürocontainer gegenüber Bahnsteig 16 beherbergen zwar eine ganze Revierbesatzung - sind aber auch nur eine Zwischenstation.

Langfristig sollen die Beamten der Bundespolizei wieder im Bonatzbau unterkommen. Dort, wo man vor dem großen Umbau des Hauptbahnhofs für Stuttgart 21 schon mal beheimatet war - bis dieser Teil des Nordflügels für das Bahnprojekt Stuttgart 21 abgerissen wurde. Im Juni 2010 zogen die Bundespolizisten daher in die Königstraße 1 um - bis auch dieses Gebäude für eine „Revitalisierung“ des Schlossgartenquartiers geräumt wurde. Über den Umweg Moskauer Straße im vergangenen Jahr ist die Dienststelle der Bundespolizei nun an Gleis 16 angekommen. „Wie lange, das ist noch unklar“, sagt Bundespolizeisprecherin Meriam Kielneker.

Die Beamten versprechen „schnelleres Reagieren“

Die Bahn jedenfalls hat ihre Zeitpläne immer wieder nach hinten verschieben müssen. Die Fertigstellung des Bonatzbaus war zuletzt für 2027 vorgesehen. Bei der Sanierung waren zuvor nicht ermittelbare Schäden festgestellt worden, was zwei Jahre Verspätung sorgte.

Die Bundespolizei ist vorerst auch so zufrieden. Und das sollen ihrer Ansicht nach auch die Bahnreisenden sein: „Die Standortverlegung wird die sichtbare Präsenz der Bundespolizei im Hauptbahnhof erhöhen“, heißt es, „und ihr ein schnelleres Reagieren auf Einsatzlagen im Bahnhofsbereich ermöglichen.“ Die Bahnreisenden erreichen das Revier über den Querbahnsteig, entsprechende Schilder sollen die Orientierung erleichtern. Die offizielle Postanschrift des Gebäudes laut auf Am Schlossgarten 2, telefonisch ist das Revier unverändert unter der Rufnummer 0711/ 55049-1500 zu erreichen.