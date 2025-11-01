Hauptbahnhof Stuttgart Schmerzmittelhersteller macht sich in Werbung über Stuttgart21 lustig
Immer wieder nehmen Werbesprüche Stuttgart21 und die langen Wege durch die Baustelle am Hauptbahnhof aufs Korn. Nun mischt ein Schmerzmittelhersteller mit.
Es scheint so etwas, wie ein Wettbewerb unter Werbeagenturen zu sein: wer findet den hämischten Slogan über Stuttgart21? Passender Ort, an dem der Wettstreit ausgetragen wird: der als Fernwanderweg geschmähte überdachte Gang zwischen Innenstadt und Gleisen. Den jüngsten Beitrag liefert aktuell ein Schmerzmittelproduzent.