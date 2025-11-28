Haushalt in Stuttgart AfD fordert Steuer von Radfahrern
Um den Haushalt zu entlasten will die AfD auch bei Schulbauten kürzen, die Villa Berg dagegen sanieren. Und für Asylbewerber und Bürgergeldempfänger soll sich einiges ändern.
Vom 8. Dezember an berät der Gemeinderat in der zweiten Lesung weiter über den tief in den roten Zahlen steckenden Doppelhaushalt 2026/2027. Die Fraktion der Alternative für Deutschland (AfD) im Rat will der Stadt einen neue Einnahmequelle erschließen. Zum ersten Mal soll es nach ihrem Wunsch eine Art Fahrradsteuer geben.